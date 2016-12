Europa League, premio speciale al Siviglia per i tre trionfi consecutivi

Continua il magic moment per il Siviglia. La società andalusa riceverà dalla Uefa un premio speciale per i tre trionfi consecutivi in Europa League: l'ultimo in ordine cronologico quello contro il Liverpool, battuto 3-1 nella finale di Basilea dello scorso mercoledì. "Siamo riusciti a segnare tre gol ad una grande squadra, che ha doppio dei nostri titoli in bacheca - ha detto il presidente del Siviglia Jose Castro - Questa squadra non ha limiti".