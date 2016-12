Europa League, Pioli: "Dimenticare il Sassuolo, vogliamo vincere"

E' l'ora del riscatto per la Lazio di Stefano Pioli che già in Europa League contro il Rosemborg ha una ghiotta occasione per tornare alla vittoria: "Male domenica, ma abbiamo analizzato la partita e possiamo migliorarci. Vogliamo vincere". Dubbi di formazione per il tecnico biancoceleste: "Valuterò Marchetti, mentre riguardo Klose e Matri vedrò all'ultimo. Vorrei dare una bella soddisfazione ai tifosi".