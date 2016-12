Europa League, pericolo United per Roma e Fiorentina

I Red Devils di Mourinho, secondi nel loro raggruppamento dietro al Fenerbahce, non sono testa di serie e per questo potrebbero essere subito avversari di giallorossi o viola, primi nei rispettivi gironi. Tra le possibili avversarie da non sottovalutare ci sono anche il Villarreal degli italiani Sansone, Soriano e Bonera, l'Olympiacos di Leali e il Borussia Moenchengladbach, che scende dalla Champions League. Come Lione e Tottenham, che però potranno essere affrontate eventualmente dal turno successivo. In attesa di conoscere la sentenza dell'urna di Nyon, di sicuro è lo United di Ibra e Pogba lo spauracchio maggiore sulla strada verso la finale di Solna.



Le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi sono Fenerbache, Apoel, Saint-Etienne, Zenit, Roma, Athletic Bilbao o Genk, Ajax, Shakhtar Donetsk, Schalke 04, Fiorentina, Sparta Praga, Osmalinpor. Tra le promosse come seconde ci sono Manchester United, Olympiacos, Anderlecht, Alkmaar, Astra Giurgio, Genk (o Athletic), Celta Vigo, Gent, Krasndar, Paok, Hapoel Beer-Sheva, Villareal. Eliminate dalla prima fase della Champions League Besiktas, Copenhagen, Legia varsavia, Ludogorets, Lione, Borussia Moenchengladbach, Rostov e Tottenham.



Ricordiamo che nei sedicesimi vigono le regole secondo cui le squadre dello stesso paese non possono affrontarsi, come pure quelle provenienti dallo stesso girone. (Paok Salonicco per la Fiorentina, Astra Giurgiu per la Roma). Dagli ottavi, invece, il sorteggio sarà libero.