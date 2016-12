Europa League: pari tra Tottenham e Besiktas, poker Villarreal

23:32 - Finisce senza vincitori né vinti il big match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League: tra Tottenham e Besiktas è 1-1, al vantaggio di Kane risponde nel finale il rigore di Demba Ba. Cala il poker il Villarreal che stende 4-0 i ciprioti dell'Apollon grazie alle doppiette di Espinosa e Moreno. Nel girone dell'Inter termina senza reti St. Etienne-Dnipro, mentre in quello del Torino il Bruges vince 3-0 ad Helsinki.

Profumo di Champions a White Hart Lane, dove Tottenham e Besiktas vogliono riscattare il deludente pareggio maturato all'esordio. Gli Spurs comandano il gioco e al 27' passano con un mancino in diagonale di Kane da fuori area: a un minuto dalla fine però arriva la beffa con il penalty di Demba Ba, un attaccante che conosce bene i campi inglesi. Nel girone C sorridono quindi i greci dell'Asteras, che battono 2-0 il Partizan Belgrado (in gol ancora l'ex atalantino Parra) e balzano in vetta con 4 punti. Si riscatta invece il Villarreal che dopo un debutto poco convincente rifila 4 reti all'Apollon e lo supera in vetta al gruppo A: a quota 2 il Moenchengladbach, che non va oltre l'1-1 a Zurigo (a Etoundi risponde Nordtveit).



Buone notizie per l'Inter da Saint Etienne, dove i biancoverdi non riescono a scardinare il fortino del Dnipro: finisce 0-0, con i nerazzurri già a +4 sui francesi. In cima al gruppo B, a braccetto col Torino, c'è il Bruges che vince 3-0 a Helsinki grazie all'autorete di Heikkinen e ai gol di De Sutter e De Bock. I portoghesi dell'Estoril approfittano dello scivolone del Psv a Mosca e raggiungono a quota 3 gli olandesi grazie al 2-0 rifilato al Panathinaikos: decidono nella ripresa Kleber e Amado. Chiudono il programma le vittorie di Celtic e Salisburgo, che salgono in vetta al gruppo D: gli scozzesi battono 1-0 la Dinamo Zagabria col gol di Commons, mentre gli austriaci vincono 2-1 in Romania contro l'Astra (Kampl e Soriano ribaltano Seto).