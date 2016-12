Europa League: Paok-Fiorentina 0-0, la Viola non sfonda

LA PARTITAPaulo Sousa vuole iniziare con il piede giusto il cammino in Europa League e cerca una ricetta per guarire la sua squadra dal mal di gol (solo due da calcio da fermo in due gare di campionato più i 28' di Marassi contro il Genoa). Per questo motivo, al contrario di quanto fatto nella passata stagione, il portoghese schiera dal primo minuto due attaccanti di ruolo, Kalinic e Babacar. Tra i nuovi arrivati trovano spazio Salcedo e Maxi Olivera, mentre Bernardeschi parte ancora dalla panchina. Il Paok conta molto sull'apporto del suo calorosissimo pubblico per fare strada in Europa. Nelle file dei greci ci sono tre vecchie conoscenze del calcio italiano, che partono tutte dalla panchina: il portiere Brkic (un passato in Italia tra Siena, Udinese, Cagliari e Carpi), il difensore Crespo (ex Padova, Bologna e Verona) e l'attaccante Thiam (ex Avellino, Sudtirol e Lanciano, in prestito dalla Juventus).



Pronti e via e la Viola crea subito un grattacapo alla retroguardia ellenica: Kalinic ruba palla a Tzavellas, creando una situazione di 3 contro 2, ma il suo passaggio a Babacar viene intercettato. Il Paok fa fatica a costruire azioni degne di nota e sono i toscani ad andare più vicini al vantaggio in una prima frazione combattuta, ma con pochi tiri in porta. L'occasione più nitida al 26', quando Maxi Pereira (buono il suo contributo in fase di spinta) pesca Babacar in area: la pronta girata di sinistro è salvata d'istinto da Glykos. I tifosi locali per vedere il primo tiro nello specchio devono aspettare il 37': Tatarusanu para a terra il tentativo di Pelkas. Un minuto dopo capita sui piedi di Borja Valero la palla buona, ma il tiro dal limite dello spagnolo è centrale. La Fiorentina tiene bene il campo, pur lasciando il possesso palla ai greci, contiene senza patemi gli attacchi dei padroni di casa, ma conferma una certa allergia al gol.



La ripresa si apre con la Fiorentina all'attacco ed è ancora Babacar ad impensierire Glykos, questa volta bravo a distendersi nell'angolino alla sua sinistra. Poi ci prova anche Badelj, contrato in angolo. Ivic corre ai ripari, togliendo l'inconsistente Djalma Campos e mette l'ex Bologna Crespo, passando a tre dietro e copiando così lo schema degli avversari. Una mossa dettata dalla paura, ma azzeccata, perché il match torna sui binari dell'equilibrio. A scapito delle emozioni, però, visto che la gara si riaccende solo nel finale grazie a Rodrigues: Tatarusanu non si fa sorprendere. Sousa si gioca anche le carte Bernardeschi e Tello, ma senza successo visto che Glykos non corre più pericoli. Il bicchiero mezzo pieno è il punto portato a casa su un campo caldo, quello mezzo vuoto è la difficoltà a trovare la via del gol.