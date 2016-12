6 novembre 2014 Europa League: Napoli-Young Boys 3-0, De Guzman-show Notte indimenticabile per l'olandese: tiro cross deviato dal vento, assist di Zapata e poi una zampata nel finale. Davvero bello il Napoli-Due di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

00:17 - Napoli-Young Boys 3-0. Fantastica tripletta di De Guzman e bel Napoli, anche nella versione-2, a conferma del momento d'oro della squadra di Benitez. Successo fondamentale per l'Europa League, il Napoli comanda il girone con 9 punti, come lo Sparta Praga, gli svizzeri sono a quota 6. Il primo gol di De Guzman con un tiro deviato dal vento al 47' pt, il secondo su assist di Zapata al 20' st, il terzo al 38' st.

LA PARTITA

Ampio turn-over, come previsto. Benitez deve capire anche le qualità del Napoli-Due, dopo aver messo la freccia in campionato e senza perdere di vista l'Europa. De Guzman osservato speciale, Mertens e Insigne garantiscono qualità e corsa, Zapata ha la sua chances e in difesa Henrique e Mesto possono dirci qualcosa in una difesa che si avvale comunque del supporto, possente e talentuoso, di Koulibaly.

Dall'alto dei 6 punti Napoli e Young Boys si guardano da pari a pari. Gli svizzeri col peso, non banale e in loro favore, del 2-0 di Berna. E così pensano a proteggersi più che a offendere, ovvia scelta di una squadra di buon livello. Il Napoli muove le sue carte, con studiata perizia: senza strafare. Il gol lo si annusa nell'aria, molto tiepida, del San Paolo: ci prova Insegna, ci prova due volte De Guzman che cerca il colpo a effetto nella prima mezz'ora. Niente. Sono punture di spillo, non botte decise.

Di emozioni vere non si notano gli effetti. Un colpo al volto, e fortuito, che riceve Britos a metà primo tempo è, per così dire, l'emozione più forte. E il vento, a velocità ridotta rispetto alle raffiche del pomeriggio, complica controlli e misure dei passaggi. Per Britos, di lì a poco, è comunque necessario il cambio: la botta è stata forte. Dentro Ghoulam, dopo 38 minuti.

Poi, a dare un senso di vita vera alla sfida, ci pensa Insigne con un finale di tempo in cui vuole stupire: tenta il gol da 50 metri, fuori di poco; ci riprova dai 20 metri, e Mvogo (il portiere) devia in angolo, poi ancora con un assolo da sinistra, imprendibile per la difesa degli svizzeri. Niente. Ma i presenti balzano in piedi e applaudono: non sono gol, ma sono le cose belle del calcio.

E' il caso di insistere. E il Napoli insiste in questa pressione e nel secondo dei tre minuti di recupero del primo tempo, De Guzman calibra un tiro cross che il vento corregge come tiro maligno e imparabile per l'inconsolabile Mvogo che si vede scavalcato. Napoli avanti 1-0. E con merito.

Ripresa. E l'1-0 induce il Napoli a comandare, come gli pare e piace, la partita. Lo Young Boys si ritrae, ed è un monologo dentro il quale cercare -senza fretta- il gol del 2-0. Che potrebbe arivare al 10' dopo un possesso palla di almeno tre minuti e un assist che Zapata manda alto. Che errore! Di lì a poco, tocca a Insigne sbagliare il bis, occasione ancor più facile.

Ma è solo questione di tempo e pazienza, perché il raddoppio fatalmente arriva al 21' st, con un assolo di Zapata a sinistra e l'assist perfetto per De Guzman che arriva da destra e mette in gol. Doppietta per lui, 2-0 per questo bel Napoli che ha preso il volo e domina la scena. Così si equlibrano i conti dello 0-2 sofferto a Berna e la caccia alla tripletta, che potrebbe servire nei conti di fine girone, continua fino in fondo per questo Napoli che anche in versione riveduta e corretta vince e diverte.

E arriva il terzo gol, al 38' st, una zampata ancora di De Guzman, per questa serata di immensa felicità per l'olandese che "esplode" in questa notte europea. In fondo alla quale, ecco due parate super di Rafael nei pochi secondi di distrazione degli azzurri. Ci stanno anche quelle.





LE PAGELLE

Rafael 7 - Rimane a guardare, o quasi, per 90 minuti. Poi la gran parata nel finale: il 3-0 è un bene prezioso, il 3-1 sarebbe stato una beffa.

Mesto 6 - Partita piena di giudizio e di esperienza: come dev'essere.

Henrique 6,5 - Ritrovato nel cuore della difesa, puntuale al fianco di Koulibaly.

Koulibaly 7 - Che dire? E' il padrone della scena, gara dopo gara migliora.

Britos 6 - Per salvare un'occasione svizzera, mette la testa là dove l'attaccante mette la scarpa, quasi a pelo d'erba. La botta è forte, resiste un quarto d'ora, al 38' pt esce. Ma niente di grave.

(38' pt Ghoulam 6,5 - C'è sempre, al posto giusto e nel momento che conta)

Gargano 6,5 - La maschera gli cela il volto, e lui è un giocatore rigenerato.

Inler 6,5 - Non gli va di strafare, ma di fare. Con la fascia di capitano.

Mertens 7 - Certe finezze sono da campione, lo stato di forma sta crescendo: siamo vicini al Mertens conosciuto.

De Guzman 8,5 - Tre gol per capire quanto vale questo olandese che Benitez cerca e trova a queste dimensioni. In un Napoli che sta sprigionando gioia e bel calcio, un De Guzman in più può aprire prospettive stupende.

Insigne 7 - E' lui che apre le prime porte nell'area degli svizzeri, è lui che dà alla squadra la certezza di poter fare gol. Pecato non lo trovi lui, che pure lo tenta.

(28' st Callejon 6,5 - Benitez lo schiera per dare la cacia al terzo gol)

Zapata 7 - Sbaglia qualche conclusione, per eccesso di fretta. Ma è sempre in partita e il 2-0 è quasi tutto merito suo.



IL TABELLINO

NAPOLI-YOUNG BOYS 3-0

Napoli (4-2-3-1): Rafael 7; Mesto 6, Henrique 6,5, Koulibaly 7, Britos 6 (38' pt Ghoulam 6,5); Gargano 6,5, Inler 6,5; Mertens 7, De Guzman 8,5, Insigne 7 (28' st Callejon 6,5); Zapata 7 (34' st Higuain sv). A disp: Andujar, Maggio, Albiol, Jorginho. All. Benitez 7,5

Young Boys (4-1-4-1): Mvogo 6; Hadergjonaj 5, Vilotic 5,5, Von Bergen 5, Rochat 5; Sanogo 6; Steffen 6, Gajic 5 (15' st Kubo 5), Bertone 6, Nuzzolo 5 (15' st Nicki 5,5); Hoarau 5 (24' st Afum 5,5). A disp: Wolfli, Sutter, Zarate, Lecjaks. All. Forte 5

Arbitro: Hansen (Dan)

Marcatori: 47' De Guzman (N), 20' st De Guzman (N), 38' st De Guzman (N)

Ammoniti:

Espulsi:

