Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2: missione compiuta, è semifinale

23:32 - Il Napoli pareggia 2-2 al San Paolo con il Wolfsburg e si qualifica dopo 26 anni alle semifinali di Europa League. Forti del 4-1 dell'andata, i partenopei regalano il primo tempo ai tedeschi, fermati da un grande Andujar. Higuain e compagni si svegliano nel secondo e segnano con Callejon (5') e Mertens (20'). I tedeschi pareggiano nel giro di 2', tra il 26' e il 28', con Klose e Perisic. Fiorentina, Siviglia e Dnipro le altre semifinaliste.

LA PARTITA

Le squadre tedesche portano bene al Napoli, che dopo 26 anni ritrova la semifinale di una coppa europea: nel 1989 Maradona e compagni, dopo aver eliminato la Juve nel quarti, fecero fuori il Bayern Monaco e lo Stoccarda in finale. Dopo l'impresa di Wolfsburg, la strada per gli azzurri è in discesa, ma Naldo e compagni non sono venuti a Napoli per una scampagnata ma per giocare una partita vera.



Benitez sorprende un po' tutti e rinuncia al turnover. Nonostante il rassicurante 4-1 dell'andata, dentro tutti i big, a partire da Higuain e Hamsik. Difficile preparare una gara così dopo la sonora vittoria in terra di Germania e infatti il Wolfsburg parte con il piede pigiato sull'acceleratore. Nemmeno un minuto e Andujar deve su su Perisic, che anticipa Mesto. Il pericolo non dà la scossa ai partenopei, che per tutto il primo tempo subiscono la pressione del Wolfsburg. Bendtner fa vedere le sue qualità nel gioco aereo in un paio di occasioni, ma è con il sinistro che testa gli ottimi riflessi di Andujar. Il Napoli commette troppi errori in fase di impostazione, Callejon e Mertens sono due fantasmi che latitano anche in fase difensiva. Difficile fare male alla seconda squadra di Germania. Solo al 44' gli azzurri si affacciano con una certa pericolosità dalle parti di Benaglio: Ghoulam crossa da sinistra, Higuain al volo non inquadra la porta. E' il solo lampo di una squadra che non ne azzecca una e che al riposo miracolosamente sullo 0-0.



Nell'intervallo, la prevedibile strigliata di Benitez dà la scossa ai suoi giocatori, che scendono in campo con un piglio diverso e spengono ogni velleità dei Lupi di Germania. Con Hamsik assente ingiustificato, è Higuain che si traveste da uomo assist: al 5' pesca Callejon che trafigge Benaglio dal limite con la deviazione decisiva e sfortunata di Rodriguez. Un minuto dopo lo spagnolo, un altro rispetto al primo tempo, prova lo scavetto ma il numero 1 svizzero si salva in uscita. E' tutto un altro Napoli, che gioca in velocità e mette alle corde i tedeschi. Al 20' è ancora il Pipita a sfornare l'assist per il 2-0 di Mertens.



Con la qualificazione in cassaforte, il Napoli torna a dormire e nel giro di 2', dal 26' al 28', il Wolfsburg pareggia (con merito per quanto fatto soprattutto nel primo tempo) con due colpi di testa, prima di Klose e poi di Perisic. E allo scadere potrebbe anche sbancare il San Paolo, se il diagonale di Caligiuri fosse stato un pelo più preciso. Il Napoli fa festa grande, Varsavia dista solo due partite. Poi si potrà cominciare a sognare un trionfo che solo Maradona ha saputo regalare a una città che vive di calcio.

LE PAGELLE

Higuain 7,5 - Questa sera non segna, ma fa segnare Callejon e Mertens. Insostituibile.

Andujar 7 - Se nel primo tempo il Napoli non fa al riposo in svantaggio è solo merito del portiere argentino.

Hamsik 5 - Decisivo all'andata con una doppietta, inconcludente e fuori dal gioco stasera. Serata no.



Perisic 7 - Non c'è De Bruyne, ma il talento croato non lo fa rimpiangere. Il migliore dei suoi.

Caligiuri 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è una spina nel fianco.

Bendtner 6 - Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, poi cala alla distanza.

IL TABELLINO

NAPOLI-WOLFSBURG 2-2

Napoli (4-2-3-1): Andujar 7; Mesto 5, Albiol 6, Britos 6, Ghoulam 5,5; David Lopez 6, Inler 5,5; Callejon 6,5, Hamsik 5 (15' st Insigne 6), Mertens 6,5 (38' st Henrique sv), Higuain 7,5 (23' st Zapata 6). A disp.: Rafael, Jorginho, Gargano, Gabbiadini. All.: Benitez 6

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio 6; Trasch 6 (34' st Dost sv), Naldo 6, Klose 6, Rodriguez 5,5 (23' st Schafer 6); Guilagovui 6 (30' st Jung sv), Luiz Gustavo 5,5; Caligiuri 6,5, Arnold 5, Perisic 7, Bendtner 6. A disp.: Grun, Ochs, Knoche, Seguin. All.: Hecking 6

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 5' st Callejon, 20' st Mertens, 26' st Klose (W), 28' st Perisic (W)

Ammoniti:

Espulsi: