Europa League, Napoli-Midtjylland 5-0: azzurri ai sedicesimi

LA PARTITACosì è fin troppo facile. Un Napoli dominante ha devastato il Midtjylland nella quarta giornata del Gruppo D di Europa League, conquistando con due turni di anticipo il passaggio del turno. Gli azzurri, trascinati dagli assist di Insigne e dai gol di Gabbiadini, non hanno avuto problemi contro le riserve danesi mandate in campo da Thorup, chiaro segnale di arrendevolezza già prima di scendere in campo dopo il poker subito all'andata. In questo è stato bravo Sarri a tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi capaci già nel primo tempo di liquidare la pratica con tre gol.



I primi quarantacinque minuti sono stati poco più di un allenamento per il Napoli, ma tenuto a un ritmo medio-alto che ha annullato le poche pretese degli ospiti. Si è giocato in una metà campo sola con Reina spettatore non pagante in mezzo ai suoi pali ad assistere al dominio del centrocampo partenopeo. El Kaddouri e Insigne sfiorano il vantaggio già nei primi dieci minuti mandandosi in porta a vicenda ed esaltando il portiere, ma è al 13' l'asse giusto. L'italiano serve in profondità il marocchino che di sinistro fulmina Andersen per il primo gol in maglia azzurra. La linea difensiva alta imposta da Sarri tiene la squadra in pochi metri ed impedisce al Midtyjlland di provare a ragionare. L'ovvia conseguenza porta a grappoli di occasioni da gol, tutte più o meno allo stesso modo con Insigne regista avanzato bravo a mettere davanti alla porta i compagni. Gabbiadini al 17' fa le prove di testa, ma è col sinistro che al 23' e al 38' bissa la doppietta dell'andata.



Nella ripresa il copione non cambia con le due squadre già concentrate sui rispettivi impegni in campionato. Il ritmo si abbassa, ma non la qualità del palleggio del Napoli che sfiora il poker in diverse occasioni ma costringe Reina a sporcarsi i guanti in un paio di occasioni. Sarri si copre inserendo Allan per Hamsik e Callejon per Insigne ma a calare il poker ci pensa Maggio al 54' in scivolata a coronamento di un bell'inserimento sulla destra. Al 78', infine, c'è gloria anche per Callejon ma in maniera insolita, con un gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il 5-0.



Con questa vittoria il Napoli chiude il discorso europeo almeno fino al prossimo febbraio e lo fa dopo aver interpretato il gruppo D alla grande. Quattro vittorie su quattro, un solo gol subito e ben sedici segnati. Quasi un allenamento infrasettimanale, ma solo e soltanto per merito di Sarri e dei suoi ragazzi.