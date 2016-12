Europa League, Napoli: Hamsik recupera per il Trabzonspor

10:33 - Sono 21 i giocatori convocati da Rafa Benitez per l'andata dei sedicesimi d'Europa League in programma giovedì in casa del Trabzonspor. Il tecnico spagnolo recupera Hamsik, che era alle prese con una contusione alla coscia destra, e Jorginho. La lista: Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Henrique, Ghoulam, Britos, Koulibaly, Albiol, Gargano, Jorginho, Inler, David Lopez, De Guzman, Mertens, Callejon, Gabbiadini, Hamsik, Duvan, Higuain.

Contro il Trabzonspor, Benitez è pronto a cambiare qualcosa nella formazione. In porta, con ogni probabilità, giocherà Andujar mentre Rafael riposerà dopo la negativa prestazione col Palermo. In difesa, vista l'assenza di Strinic (fuori dalla lista Uefa), tornerà Ghoulam e Koulibaly è favorito su Britos. Inler è in vantaggio su Jorginho a centrocampo, in avanti scalpita Mertens ed è pronto a partire titolare Gabbiadini. Hamsik è stato convocato, ma la sua presenza resta in dubbio.