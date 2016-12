Europa League: Napoli-Fiorentina-Lazio, tocca a voi

Reduce dalla cocente delusione in campionato con la sconfitta con la Juventus nel match scudetto di sabato sera a Torino, il Napoli prova a rialzarsi in Europa League dove finora è stato protagonista di un cammino perfetto: 6 vittorie in altrettante gare, 22 gol fatti e solo 3 subiti. L'ostacolo da superare nella doppia sfida dei sedicesimi è il Villarreal, quarto in classifica in Liga e formazione assolutamente da non sottovalutare. Gioie e dolori per il Napoli nei precedenti con gli spagnoli. Nei 32esimi di Europa League 2010-11 la squadra all'epoca allenata da Mazzarri pareggiò 0-0 al San Paolo e venne sconfitta 2-1 al Madrigal con Nilmar e Giuseppe Rossi che ribaltarono il vantaggio iniziale di Hamsik. L'anno dopo però gli azzurri si presero la rivincita con un doppio 2-0 nella fase a gironi di Champions: di Inler e Hamsik le reti in Spagna, mentre al San Paolo andarono a segno ancora Hamsik e Cavani su rigore.



Promette spettacolo il match del Franchi Fiorentina-Tottenham che mette di fronte la terza forza della Serie A contro la seconda di Premier League. Si tratta di una rivincita del doppio confronto della scorsa stagione andato in scena agli ottavi di Europa League: in quell'occasione la spuntarono i viola che, dopo l'1-1 dell'andata a White Hart Lane (gol di Basanta e Soldado), vinsero 2-0 al ritorno a Firenze con reti di Gomez e Salah. In perfetto equilibrio i precedenti tra Galatasaray e Lazio, in campo alle 21.05 alla Turk Telecom Arena (il Nuovo Ali Sami Yen). Le due squadre si affrontarono nella fase a gironi di Champions League 2001-02: a Istanbul finì 1-0 per i turchi con rete di Umit Karan, al ritorno vinsero i biancocelesti con lo stesso risultato (match winner Stankovic).



Le formazioni ufficiali di Villarreal-Napoli (ore 19)

Villarreal (4-4-2): Areola; Mario, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa; Jonathan Dos Santos, Bruno, Trigueros, Denis Suarez; Leo Baptistao, Soldado. All.: Marcelino

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Strinic; David Lopez, Valdifiori, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Mertens. All.: Sarri.



Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Tottenham (ore 19)

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Astori; Błaszczykowski Tino Costa, Borja Valero, Marcos Alonso; Bernardeschi, Ilicic; Zarate. All.: Sousa

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Trippier, Alderweireld, Wimmer, Davies; Carroll, Mason; Eriksen, Alli, Son; Chadli. All.: Pochettino



Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio (ore 21.05)

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Denayer, Chedjou, Balta, Adin; Kisa, Inan; Oztekin, Sneijder, Podolski; Bulut. All.: Denizli

Lazio (4-3-3): Marchetti, Konko, Mauricio, Hoedt, Radu, Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo, Candreva, Matri, Lulic. All.: Pioli