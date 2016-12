Europa League: Napoli e Fiorentina, fate la storia

20:14 - L'Italia sogna il derby in finale di Europa League. E' una notte storica per il nostro calcio che, dopo essersi goduto il trionfo della Juventus sui campioni del mondo del Real Madrid, guarda con speranza alle semifinali dell'altra competizione continentale. Il Napoli sfida gli ucraini del Dnipro al San Paolo, la Fiorentina invece va nella tana del Siviglia campione in carica per cercare l'impresa. Appuntamento alle 21.05 su Premium Calcio.

Il Napoli torna in semifinale in una competizione europea dopo 26 anni di astinenza. Nella stagione di grazia 1988-89 Maradona e compagni eliminarono il Bayern Monaco con un complessivo 4-2 e nella doppia finale sconfissero lo Stoccarda, aggiudicandosi il trofeo. Stavolta per la squadra di Rafa Benitez c'è il Dnipro, autentica rivelazione del torneo: gli ucraini, come dichiarato dal tecnico spagnolo nella conferenza della vigilia, sono formazione tecnica che si chiude e riparte a tutta velocità. Ma per Higuain e compagni è davvero un'occasione da non fallire.Sembra più difficile, almeno sulla carta, l'impegno della Fiorentina. I viola volano al Ramon Sanchez Pizjuan per affrontare i campioni in carica del Siviglia. Quinta forza del campionato spagnolo dietro a Barcellona, Real Madrid, Atletico e Valencia, la squadra di Unai Emery ha enorme esperienza europea e ha vinto il trofeo per ben tre volte negli ultimi dieci anni. Montella vuole però fare la storia e conquistare quella finale che ai viola sfuggì nel 2008, quando un rigore sparato alle stelle da Bobo Vieri contro i Glasgow Rangers impedì alla squadra di Prandelli di raggiungere l'ultimo atto di Manchester. Si punta al derby italiano, per coronare la stagione del riscatto tricolore in Europa.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Dnipro, in campo al San Paolo alle 21.05:

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Jorginho, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain. A disp: Rafael, Henrique, Koulibaly, Gargano, Inler, Mertens, Gabbiadini. All: Benitez.

Dnipro (4-2-3-1): Boyko; Fedetskiy, Douglas, Cheberyachko, Matos; Kankava, Fedorchuk; Luchkevych, Rotan, Konoplyanka; Kalinic. A disp: Lastuvka, Svatok, Vlad, Bezus, Matheus, Bruno Gama, Seleznyov. All: Markevych.



Le formazioni ufficiali di Siviglia-Fiorentina, in campo al Sanchez Pizjuan alle 21.05:

Siviglia (4-2-3-1): Rico; Aleix Vidal, Carriço, Kolodziejczak, Tremoulinas; Krychowiak, Mbia; Reyes, Banega; Vitolo; Bacca. A disp: Barbosa, Navarro, Figueiras, Coke, Iborra, Suarez, Gameiro. All: Emery.

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Savic, G. Rodriguez, Alonso; M. Fernandez, Badelj, Borja Valero; Joaquin, Salah; Gomez. A disp: Tatarusanu, Richards, Basanta, Pizarro, Vargas, Aquilani, Ilicic. All: Montella.