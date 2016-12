Europa League: Napoli e Fiorentina a un passo dalle semifinali

20:02 - Dopo la qualificazione della Juventus alle semifinali di Champions, anche Fiorentina e Napoli sognano una notte di gloria in Europa League nei match di ritorno dei quarti di finale. Missione delicata per i viola di Montella, di scena al Franchi contro la Dinamo Kiev dopo l'1-1 dell'andata in Ucraina. Decisamente più agevole il compito del Napoli di Benitez che al San Paolo riceve un Wolfsburg battuto 4-1 in Germania.

Dopo la cocente sconfitta di lunedì in campionato contro il Verona, la Fiorentina è chiamata a rialzarsi in una delle notti più importanti della stagione. Al Franchi, nel ritorno dei quarti di Europa League, arriva una Dinamo Kiev decisa a giocarsi il tutto per tutto dopo l'1-1 in Ucraina. Privo dell’infortunato Babacar, eroe dell'andata, Montella si affida al tandem d'attacco Salah-Gomez per centrare un traguardo, le semifinali, che a Firenze manca da sette anni: l'ultima volta, nel 2008, i viola si arresero ai rigori ai Glasgow Rangers dopo un doppio 0-0. Attesa ancora più febbrile a Napoli: il club azzurro non entra tra le prime quattro dalla stagione 1988-89 quando approdò alle semifinali di Coppa Uefa, torneo che poi vinse imponendosi sullo Stoccarda in una doppia finale. Il traguardo è decisamente alla portata: al Wolfsburg, battuto 4-1 una settimana fa in Germania, serve un miracolo per passare il turno. Benitez sembra intenzionato a ricorrere al turnover: fuori Hamsik e Higuain, gli eroi dell'andata, e spazio dal primo minuto a Gabbiadini e Zapata.

FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-WOLFSBURG

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Mesto, Albiol, Britos, Ghoulam; David Lopez, Inler; Callejon, Hamsik, Mertens, Higuain. A disp.: Rafael, Henrique, Koulibaly, Jorginho, Gargano, Gabbiadini, Zapata. All.: Benitez.

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio; Vieirinha, Naldo, Knoche, Rodriguez; Guilagovui, Luiz Gustavo; Caligiuri, Perisic, Arnold; Dost. A disp.: Grun, Jung, Zhang, Trasch, Klose, Schafer, Bendtner. All.: Hecking.

Arbitro: Cakir (Turchia).



FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENITNA-DINAMO KIEV

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Savic, Rodriguez, Alonso; Mati Fernandez, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Gomez, Salah. A disp.: Tatarusanu, Basanta, Pasqual, Badelj, Vargas, Aquilani, Ilicic. All.: Montella.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Shovkovskiy; Antunes, Vida, Khacheridi, Danilo Silva; Rybalka, Buyalskiy; Lens, Belhanda, Yarmolenko; Teodorczyk. A disp.: Rybka, Betao, Gusev, Sydorchuk, Garmash, Chumak, Kalitvintsev. All.: Rebrov.

Arbitro: Eriksson (Svezia).





