Europa League: Napoli-Dnipro, Siviglia-Fiorentina

14:08 - Napoli-Dnipro e Siviglia-Fiorentina. Ecco il sorteggio delle semifinali di Europa League, andata il 7 maggio e ritorno il 14 maggio. Napoli e Siviglia giocano l'andata in casa. Niente derby per le due italiane, sorteggio "amico" nell'urna di Nyon. La finale il 27 maggio a Varsavia. Chi vince l'Europa League, è bene ricordarlo, conquista il diritto a partecipare alla Champions League 2015-16.



JORGENSEN: VOLEVAMO EVITARE IL NAPOLI

Le parole di Martin Jorgensen, presente a Nyon come ambasciatore "straordinario" della Fiorentina. "Non volevamo il Napoli, saranno due grandi gare con il Siviglia, vogliamo arrivare in fondo. Il Siviglia gioca bene, ha esperienza europea, ma non sarà facile per loro affrontare questa Fiorentina. I viola, rispetto ai miei tempi, giocano un calcio più europeo. La Fiorentina gioca senza paura, ieri sera ha disputato una grande partita. Ci dà grande coraggio per queste due sfide con il Siviglia".

BENITEZ: "DNIPRO, UNO SQUADRONE"

Ed ecco le parole di Rafa Benitez. "Quando arrivi a giocare una semifinale europea vuol dire che sei una squadra di livello internazionale e lo dimostrano le vittorie che il Dnipro ha ottenuto eliminando nell'ordine Olimpyacos, Ajax e il Club Brugge che fino a ieri era imbattuto. Giocare la prima in casa per noi non cambia molto, l'abbiamo visto contro la Dinamo Mosca".