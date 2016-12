Europa League, Napoli-Bruges 5-0: il tridente paga

LA PARTITAIl tridente paga. L'esordio in Europa di Sarri porta in eredità questa lezione al tecnico del Napoli, che col Bruges conquista tre punti preziosi e calma le acque dopo uno stentato avvio in campionato. Senza il trequartista, questo Napoli gira a mille in fase offensiva. Certo, gli automatismi in copertura degli esterni non sono ancora rodati. Ma c'è tempo per migliorare e per dare solidità a uno schema che in Europa, e non solo, potrebbe essere molto utile al club partenopeo. E le buone notizie, per Sarri, non finiscono qui. La prestazione di Koulibaly, infatti, fa tornare il sorriso all'ex allenatore dell'Empoli, che esce finalmente dal campo senza subire reti e con un leader ritrovato. In cabina di regia buona anche la prestazione di Jorginho. Ma è tutta la squadra che convince nella serata di Europa League.



Al San Paolo infatti va in scena la gara perfetta per gli azzurri. A caccia della prima vittoria stagionale, Sarri cambia le carte in tavola e punta sul 4-3-3 con Callejone e Mertens insieme a Higuain. In difesa spazio a Koulibaly e Ghoulam con Hysaj traslocato a destra. In mezzo al campo invece dentro Jorginho e David Lopez, fuori Allan e Valdifiori. Gli azzurri partono col freno a mano tirato per prendere le misure, ma dopo 5' passano subito in vantaggio con un tiro-cross di Callejon che beffa Bolat. Col tridente il Napoli è molto offensivo e il Bruges soffre le folate azzurre. Mertens e Callejon sono gli incursori, Higuain fa la sponda e Hamsik è sempre pronto a inserirsi sulle seconde palle. In mezzo al campo Jorginho gestisce il traffico, ma David Lopez e Ghoulam faticano e Reina deve sempre stare attento sui cross di Meunier e i tagli di Diaby. La squadra di Preud'homme prova a reagire, ma il Napoli quando attacca fa paura e in sei minuti Mertens segna due volte e spegne le speranze dei belgi. L'ex Psv prima finalizza un cross perfetto di Callejon, poi raccoglie una pennellata di Jorginho su punizione e segna al volo di destro. Avanti 3-0 dopo 25', per il Napoli poi è tutta accademia. Col risultato al sicuro e senza pressione, gli azzurri giocano a memoria e controllano la partita senza affanni fino alla fine del primo tempo.



Nella ripresa il match si trasforma in un'amichevole per il Napoli, che si concentra sugli automatismi tattici e sulla fase difensiva. Koulibaly è un muro e dà sicurezza a tutto il reparto arretrato, Mertens corre e inventa. E al 53' arriva il quarto gol con Hamsik, bravo ad approfittare di un'uscita incerta di Bolat su una verticalizzazione dell'esterno belga. Alle corde, il Bruges si arrende e cerca di evitare la goleada. Il Napoli però è in palla. Jorginho e Hamsik sono ispirati, Mertens sfiora la tripletta. Anche Higuain prova a partecipare al festival del gol, ma centra il palo. E forse è l'unica nota "stonata" della serata. Nel secondo tempo è un assolo azzurro e c'è tempo per gustarsi anche la doppietta di Callejon, che al 77' sfrutta alla perfezione un assist di Allan e chiude la gara. Col tridente il Napoli ha un'anima nuova. E Sarri ha preso appunti.