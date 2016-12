Europa League: Miccoli trascina il Birkirkara, Tommasi segna ma è fuori

Due "vecchietti" italiani protagonisti nel primo turno di qualificazione in Europa League. Fabrizio Miccoli, con un gol e un assist, trascina la Birkirkara in Armenia: Fc Ulisses ko 3-1 e i maltesi volano per la prima al secondo turno, dove se la vedranno col West Ham. Va a segno anche Damiano Tommasi con la maglia de La Fiorita, che però perde 5-1 contro il Vaduz ed è eliminata. Il presidente dell'Aic ora tornerà a tempo pieno dietro la scrivania.