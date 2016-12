Europa League, Miccoli insultato da Noble: "Ciccione"

Un gol che avrebbe potuto riscrivere la storia del Birkirkara, un'impresa sfiorata e un insulto in diretta televisiva. Fabrizio Miccoli non si è fatto mancare nulla nella serata di Europa League dove la sua squadra maltese ha spaventato il ben più quotato West Ham, venendo eliminato solo ai rigori. Proprio di Miccoli il gol dell'1-0 che non è andato giù al difensore Mark Noble: durante il match gli ha dato del "ciccione" mimando il termine col volto.