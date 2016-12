Europa League: Miccoli-gol, Birkirkara fuori ai rigori col West Ham

Fabrizio Miccoli ha fatto tutto quello che poteva per regalare al Birkirkara il traguardo più importante della sua storia. Nel ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, infatti, il campione salentino realizza la rete che annichilisce il West Ham e riequilibra l'1-0 dell'andata: la piccola squadra maltese tiene tutta la partita, costruisce anche occasioni per vincere, ma alla fine si arrende ai rigori a causa dell'errore di Vukanak.



Doveva essere una passeggiata di salute questo turno per il West Ham, si è trasformato in un calvario. Il poco rassicurante 1-0 di Londra, infatti, dura lo spazio di un quarto d'ora, quando Miccoli si avventa in scivolata su un cross basso del brasiliano Liliu e pareggia i conti nell'aggregate. A quel punto, spinta dai propri tifosi e addirittura dalla banda, il Birkirkara si getta in avanti alla ricerca del gol che significherebbe terzo turno preliminare, un traguardo mai raggiunto dal piccolo club maltese.



Il punteggio però non cambia più e resta 1-0, nonostante i padroni di casa giochino in superiorità numerica dal 45' per l'espulsione di Tomkins, pareggiata soltanto al 107' quando Mazzetti va sotto la doccia anzitempo per doppia ammonizione. Si va ai calci di rigore: Haber, il portiere del Birkirkara, non riesce a pararne neanche uno (segna anche Mauro Zarate, ndr), mentre il balletto provocatorio di Adrian, il numero uno del West Ham, finisce per innervosire Vukanak che spedisce alle stelle. Finisce 5-4, ma gli applausi sono tutti per i maltesi.



TUTTI I RISULTATI: VOJVODINA PER LA SAMPDORIA