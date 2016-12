Europa League: le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di finale

GIOVEDI' 19 MARZO

INTER-WOLFSBURG ore 21.05 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Carrizo; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, Santon; Guarin, Medel; Hernanes, Palacio, Kovacic; Icardi.

A disp: Handanovic, Vidic, D'Ambrosio, Kuzmanovic, Obi, Shaqiri, Puscas. All. Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo, Dodò, Jonathan

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio; Vierinha, Klose, Knoche, Rodriguez; Guilavogui, Luiz Gustavo; Caligiuri, De Bruyne, Trasch; Dost.

A disp: Grun, Schafer, Schurrle, Perisic, Arnold, Jung, Bendtner. All. Hecking

Squalificati: Naldo (1)

Indisponibili: Hunt







TORINO-ZENIT ore 21.05 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Farnerud, Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Quagliarella, Maxi Lopez

A disp.: Castellazzi, Masiello, Jansson, Bovo, Silva, Amauri, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Benassi

Indisponibili: Vives



Zenit (4-2-3-1): Lodygin; Smolnikov, Neto, Garay, Criscito; Tymoshchuk, Witsel; Hulk, Danny, Shatov; Rondon.

A disp.: Baburin, Lombaerts, Mogilevets, Ryazantsev, Rodic, Zuev, Sheydaev. All.: Villas Boas

Squalificati: Javi Garcia

Indisponibili: Kerzhakov, Fayzulin, Arshavin







TORINO-ZENIT ore 21.05

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Farnerud, Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Quagliarella, Maxi Lopez.

A disp.: Castellazzi, Masiello, Jansson, Bovo, Silva, Amauri, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Benassi

Indisponibili: Vives

Zenit (4-2-3-1): Lodygin; Smolnikov, Neto, Garay, Criscito; Tymoshchuk, Witsel; Hulk, Danny, Shatov; Rondon.

A disp.: Baburin, Lombaerts, Mogilevets, Ryazantsev, Rodic, Zuev, Sheydaev. All.: Villas Boas

Squalificati: Javi Garcia

Indisponibili: Kerzhakov, Fayzulin, Arshavin



LE ULTIME



Qui Torino: la buona notizia per Ventura è il recupero di Gazzi, niente da fare invece per Vives. Farnerud al posto dello squalificato Benassi, in attacco Quagliarella e Maxi Lopez.



TORINO-ZENIT ore 21.05

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Farnerud, Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Quagliarella, Maxi Lopez.

A disp.: Castellazzi, Masiello, Jansson, Bovo, Silva, Amauri, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Benassi

Indisponibili: Vives

Zenit (4-2-3-1): Lodygin; Smolnikov, Neto, Garay, Criscito; Tymoshchuk, Witsel; Hulk, Danny, Shatov; Rondon.

A disp.: Baburin, Lombaerts, Mogilevets, Ryazantsev, Rodic, Zuev, Sheydaev. All.: Villas Boas

Squalificati: Javi Garcia

Indisponibili: Kerzhakov, Fayzulin, Arshavin



LE ULTIME



Qui Torino: la buona notizia per Ventura è il recupero di Gazzi, niente da fare invece per Vives. Farnerud al posto dello squalificato Benassi, in attacco Quagliarella e Maxi Lopez.