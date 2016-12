Europa League: le probabili formazioni degli ottavi di finale

GIOVEDI' 12 MARZO

A disp.: De Sanctis, Astori, Cole, Pjanic, Verde, Gervinho, Doumbia







FIORENTINA-ROMA ore 21.05

Fiorentina (4-3-3): Neto; Richards, Rodriguez, Basanta, Alonso; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Babacar, Salah. A disp.: Lezzerini, Tomovic, Pasqual, Vargas, Badelj, Mati Fernandez, Ilicic. All.: Montella

Roma (4-3-3): Skorupski; Torosidis, Manolas, Yanga Mbiwa, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Keita; Florenzi, Ljajic, Gervinho. All.: Garcia

A disp.: De Sanctis, Curci, Astori, Cole, Spolli, Paredes, Pjanic, Ucan, Verde, Iturbe, Doumbia



LE ULTIME

Totti salterà l'euro-derby. Il capitano della Roma è stato fermato da una lesione con un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In casa viola si ferma Savic, che, riferisce il club, "è stato sottoposto ad accertamenti clinici e diagnostici in seguito al persistere della sintomatologia dolorosa ai flessori della coscia sinistra. Sono stati escluse lesioni muscolari significative, tuttavia la compressione nervosa di una precedente fibrosi determina una situazione di rischio per la regolare attività sportiva". In casa Fiorentina ottimismo per Babacar che dovrebbe essere schierato dal primo minuto al centro dell'attacco.



NAPOLI-DINAMO MOSCA ore 21.05

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Mesto, Henrique, Britos, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, De Guzman, Mertens; Higuain.

A disp.: Andujar, Albiol, Zuniga, Lopez, Hamsik, Zapata. All.: Benitez

Dinamo Mosca (4-2-3-1): Gabulov; Kozlov, Samba, Hubocan, Zhirkov; Vainquer, Denisov; Dzsudzsak, Valbuena, Ionov; Kokorin.

A disp.: Shunin, Buttner, Douglas, Tashev, Danilikin, Rotenberg, Kuranyi All.: Cherchesov.



LE ULTIME

Benitez costretto a rinunciare a Gabbiadini: per l'ex doriano un affaticamento muscolare nella rifinitura. Al suo posto ci sarà Callejon.