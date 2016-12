Europa League: Lazio-Rosenborg 3-1

LE PAGELLE

Una prova di cuore e di carattere, che avvicina la Lazio ai sedicesimi e conferma le importanti doti di questa squadra: se Pioli riuscirà a sistemare le gravi amnesie difensive, i biancocelesti potranno togliersi parecchie soddisfazioni. L'attacco, infatti, ha due esterni devastanti (Candreva e Felipe Anderson) e tre centravanti di grande livello. Stasera è toccato a Matri, in teoria l'ultima scelta dopo Djordjevic e Klose, che ha ripagato la fiducia del tecnico con una prova super: un gol, un assist e un infinito lavoro per i compagni, costretti agli straordinari a causa della folle espulsione di Mauricio, cacciato dal campo al 6' per aver steso Skjelvik dopo aver bucato un intervento.



La Lazio, costretta dunque a giocare in inferiorità numerica per quasi l'intero match, riesce a vincere grazie anche all'intelligenza espressa sul terreno dell'Olimpico. Dopo il rosso a Mauricio, infatti, Pioli toglie Onazi (dentro Gentiletti) e passa a un 4-4-1, con Mauri in mediana e Felipe Anderson-Candreva sulle fasce di centrocampo. Ed è soprattutto il lavoro dei due esterni, insieme a quello di Matri, a fare la differenza. Il Rosenborg, prevedibilmente, prende il comando delle operazioni ma trova pochi sbocchi, mentre i biancocelesti si chiudono e ripartono a tutta. Come al 28', quando Candreva serve a Matri la palla che vale l'1-0. La reazione degli ospiti, che hanno praticamente vinto il titolo nel campionato norvegese, è nel sinistro di Skjelvik (miracolo di Berisha, che devia sul palo al 31') e nel colpo di testa di Soderlund (palo esterno al 36').



Passata la bufera, la Lazio trova il bis in apertura di ripresa (54'), quando il Rosenborg perde una sciagurata palla in difesa e Matri ne approfitta: assist per Felipe Anderson e palla all'angolino per il 2-0. Gli ospiti rientrano in gara con Soderlund (incornata al 69'), ma un fallo di De Lanlay su Radu provoca il calcio di rigore che chiude definitivamente i giochi: Candreva si fa parare la conclusione, ma è lesto ad appoggiare in rete sulla respinta (79'). Nel finale c'è gloria anche per Berisha, che vola sul rigore di Soderlund (94') e chiude in bellezza una serata da incorniciare.