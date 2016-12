Europa League: Lazio, per i quarti e per l'Italia

L'obiettivo è quello di conquistare un successo che potrebbe dare nuova linfa al morale dei giocatori anche in vista del finale di una stagione vissuta tra alti e bassi. La Lazio non ha ancora perso una partita in questa competizione ed è arrivata fin qui eliminando il Galatasaray ai sedicesimi e dominando il Gruppo G. Serve assolutamente il passaggio del turno anche per alimentare il ranking europeo dell'Italia, che ha perso tutte le sue rappresentanti tra sedicesimi di Europa League e ottavi di Champions.



I precedenti. Oltre alla gara d'andata, Lazio e Sparta Praga si sono incontrate quattro volte in Europa: nella fase a gironi della Champions 2000/01 gli uomini di Eriksson s'imposero 3-0 all'Olimpico con doppietta di Simone Inzaghi e gol di Simeone, mentre allo Stadion Letnà fu Ravanelli a regalare l'1-0 agli ospiti. Tre anni dopo, sempre nel girone di Champions, fu invece lo Sparta ad avere la meglio con un 2-2 all'Olimpico (reti di Sionko e Poborsky per i cechi, doppietta di Inzaghi per i padroni di casa) e un 1-0 in casa (gol di Kincl al 93').