10:19 - Come da pronostico, nel terzo turno preliminare di Europa League la Sampdoria sfiderà i serbi del Vojvodina. Nessuna sorpresa dalla Lettonia dove la formazione biancorossa, nella quale in passato hanno militato Boskov e Mihajlovic, obbliga all'1-1 lo Spartaks Jurmala e passa così il turno in virtù del 3-0 dell'andata. "Sarà un avversario tosto", aveva già avvertito Zenga: l'andata all'Olimpico di Torino il 30 luglio, ritorno il 6 agosto a Novi Sad.

"La Sampdoria potrebbe tornare in Europa affrontando la squadra che fu di due grandi ex come Sinisa Mihajlovic e Vujadin Boskov - aveva avvertito Zenga, che dopo il 3-0 dell'andata aveva già dato il Vojvodina come probabile avversario -. Per di più in Serbia dove ho vinto campionato e coppa con la Stella Rossa: questo per chi non crede nel destino. Loro sono un avversario impegnativo, ma noi dobbiamo pensare solo al nostro lavoro e farci trovare pronti". Il tecnico blucerchiato dava già quasi per spacciato lo Spartaks Jurmala e aveva ragione: nel ritorno in Lettonia sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con Kordic all'87', poi i padroni di casa al 93' hanno trovato l'inutile pari con una botta d'orgoglio firmata Vivacqua.