23 ottobre 2014 Europa League, la Fiorentina vince a Salonicco: 1-0 al Paok Un gol di Vargas ipoteca il passaggio ai sedicesimi per i viola di ALBERTO GASPARRI

00:33 - La Fiorentina continua nella sua cavalcata in Europa League. Dopo tre giornate i viola sono a punteggio nel gruppo K grazie al successo per 1-0 sul campo del Paok Salonicco. Una vittoria meritata per la squadra di Montella, che dopo aver sprecato con Bernardeschi, va a segno al 38' con Vargas, pescato da Ilicic. Nella ripresa i greci alzano i ritmi, ma è ancora Vargas protagonista, questa volta cogliendo un palo esterno. Sedicesimi ipotecati.

LA PARTITA

Nonostante l'ampio turnover per sfidare domenica il Milan al meglio della condizione, la Fiorentina prosegue la sua corsa in Europa con un successo importante, che di fatto mette Borja Valero e compagni al riparo da ogni possibile sorpresa futura. Pur con il clima caldo sugli spalti dello stadio Toumba, nel primo tempo è proprio la Fiorentina a fare la partita, concedendo davvero pochissimo agli avversari. Peccato solo che Bernardeschi non sia lucido nel momento di colpire. Nel giro di pochissimo minuti, infatti, il giovane attaccante viola spreca due clamorose occasioni in avvio di match: nella prima non sfrutta un'uscita a vuoto del portiere greco e da fuori area calcia malamente, nella seconda fa ancora peggio perché su un assist di Ilicic spara alle stelle letteralmente a porta vuota. Ma quando nel finale di frazione il Paok prova ad alzare i ritmi, la Fiorentina colpisce: Ilicic apre in due la difesa di casa e in mezzo all'area pesca Vargas, che fa centro al secondo tentativo dopo una prima respinta di Glykos. Vantaggio meritato per la squadra di Montella, che va al riposo raccogliendo quanto seminato. Nella ripresa, prevedibilmente, la formazione di Salonicco si getta a testa bassa nella metà campo viola, ma Tatarusanu non corre gravi pericoli. Montella, però, non vuole correre rischi e getta quasi subito nella mischia Cuadrado al posto di un Bernardeschi sottotono. Mossa che dà subito i suoi frutti, visto che da una combinazione tra il colombiano e Borja Valero nasce l'assist per Vargas, che stavolta coglie il palo esterno al 17'. E' solo una delle occasione da gol che la Fiorentina si costruisce in contropiede con Cuadrado due volte e con Kurtic e che, se realizzate, avrebbero resto il finale un po' meno agitato.

LE PAGELLE

Glykos 5,5 Trasmette una sola cosa ai compagni: insicurezza

Ilicic 6,5 Sforna assist per tutti e fa ammattire i difensori greci, è il vero trascinatore della squadra.

Vargas 6,5 Gol pesante e un palo, forse è tornato quello di un tempo.

Bernardeschi 5 Stavolta fa cilecca, sbagliando due gol, di cui uno clamoroso. Gli servirà da esperienza per il futuro.

IL TABELLINO

PAOK SALONICCO-FIORENTINA 0-1

Paok Salonicco (4-4-2): Glykos 5.5, Skondras sv (11' Kitsiou 6), Katsikas 6, Rat 6, Miguel Vitor 5.5, Tziolis 5.5, Kace 6, Tzandaris 6, Pereyra 5 (9' st Golasa 5.5), Salpingidis 6 (36' st Papadopoulos 5), Athanasiadis 5. A disp.: Itandje, Spyropoulos, Maduro, Martens. All.: Anastasiadis 5.5

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu 6, Richards 6, Basanta 6.5, Tomovic 6, Pasqual 6, Badelj 5.5, Vargas 6.5, Kurtic 6, Borja Valero 6 (21' st Lazzari 6), Ilicic 6.5 (33' st Marin 6), Bernardeschi 5 (13' st Cuadrado 6). A disp.: Neto, Gonzalo Rodriguez, Alonso, Aquilani. All.: Montella 6.5

Arbitro: Zwayer (Ger)

Marcatori: 38' Vargas (F)

Ammoniti: Kitsiou, Rat (P), Vargas (F)

Espulsi: -