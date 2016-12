26 novembre 2015 Europa League: la Fiorentina cerca il colpo a Basilea I viola vogliono agganciare in vetta al girone gli svizzeri. Alla Lazio basta un punto in casa col Dnipro. Napoli (già ai sedicesimi) impegnato a Bruges

Delle 3 italiane che scenderanno in campo oggi in Europa League l'impegno sulla carta più difficile è quello della Fiorentina a Basilea (ex squadra di Paulo Sousa). Nel match delle 19 i viola non possono permettersi passi falsi ma con una vittoria aggancerebbero in vetta al girone gli svizzeri. Alla Lazio basta un punto in casa col Dnipro per accedere ai sedicesimi mentre il Napoli, già qualificato, fa visita al Bruges (gara a porte chiuse).

FIORENTINA, SERVE UNA VITTORIAAl St. Jakob-Park la Fiorentina scende in campo alle 19 nella tana del Basilea per il big match della quinta giornata del Girone I. I viola di Paulo Sousa, ex tecnico proprio degli elvetici, si presentano con l'obiettivo di vendicare la sconfitta della sfida d'andata al Franchi (1-2) e staccare il pass per i sedicesimi. Il Basilea passa con una vittoria mentre con un successo della Fiorentina, e il contemporaneo pari tra Belenenses e Lech Poznan, avanzano sia i viola, sia gli svizzeri. La squadra di Paulo Sousa, che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 2-2 al Franchi contro l'Empoli, ha un singolare score in Europa League: ha perso le due gare in casa ma ha vinto le due in trasferta, con 6 gol fatti e zero subiti, restando così a galla.

LAZIO, BASTA UN PUNTOSempre alle 19 la Lazio ospita il Dnipro all'Olimpico. La squadra di Pioli è in crisi in campionato, tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro, e avrebbe bisogno di un'iniezione di fiducia, magari centrando la qualificazione ai sedicesimi: basta un punto ai capitolini per passare il turno nel Girone G. Viceversa gli ucraini, finalisti lo scorso anno, sarebbero fuori in caso di sconfitta e contemporanea vittoria del Saint Etienne col Rosenborg. La Lazio è imbattuta in questa Europa League e viene da tre vittorie di fila dopo l'1-1 al debutto proprio sul campo del Dnipro (in gol Milinkovic-Savic).