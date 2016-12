Europa League: la Fiorentina batte 3-0 la Dinamo Minsk 

16:35 - Tre gol e tre punti: la Fiorentina torna da Minsk con il sorriso. Nella seconda partita del Gruppo K battuta la Dinamo grazie alle reti di Aquilani, Ilicic e Bernardeschi. Gara senza patemi per la formazione di Montella che è stata bloccata al 33' dopo una bella azione finalizzata dal centrocampista italiani. Nella ripresa i punti esclamativi sulla vittoria: prima lo sloveno (al 61'), poi il giovane attaccante (67'). Viola a punteggio pieno.

LA PARTITA

Nel freddo di Minsk la Fiorentina non sbaglia e porta a casa tre punti che ipotecano la qualificazione nel Gruppo K dopo sole due partite. Bottino pieno in Bielorussia grazie a una partita gestita ottimamente dagli uomini di Montella: minimo sforzo, massima resa. Ottimo in vista della sfida di domenica al Franchi con l'Inter. Sicuramente i viola hanno risparmiato energia, hanno corso poco e bene, sfruttato a pieno le occasioni da gol. La Dinamo Minsk non faceva paura dopo i sei gol presi dal Paok Salonnico (sconfitto 2-0 dal Guingamp), ma la Fiorentina è stata brava a scendere in campo attenta non sottovalutandola.

Al 33' ci ha pensato Aquilani a mettere le cose in chiaro con un bella conclusione al volo dopo l'uscita a vuoto del portiere, messo fuori causa da una deviazione sul cross di Paqual dopo un azione con ben due veli. Primo tempo giocato a bassi ritmi con l'unica nota negativa data dall'infortunio di Micha Richards. L'ex Manchester City, in fase di rodaggio, ha dovuto lasciare il campo per un probabile problema ai flessori della coscia destra.

Nella ripresa Figueredo ha avuto la palla buona per riaprire il match, ma il pallone è finito alle stelle. Così la Fiorentina ha deciso di chiudere il discorso con un uno-due micidiale. Due gol per andare mentalmente negli gli spogliatoi, al caldo, già al 67'. Prima Ilicic dopo un filtrante del neoentrato Lazzari, poi il gol tanto atteso di Bernardeschi, il secondo consecutivo in Europa. L'attaccante 1994 sta crescendo sempre più e Montella gli sta dando fiducia.



LE PAGELLE

Bernardeschi 7 - Altro gol in Europa. Il baby bomber gioca bene su tutto il fronte d'attacco e quando ha la palla buona non sbaglia. Riesce da solo a tenere in apprensione tutta la difesa avversaria.

Ilicic 6,5 - Primo gol stagionale, lo sloveno si è sbloccato. Un gol che ci voleva per il morale.

Lazzari 6,5 - Entra lui e la Fiorentina si risveglia: ingresso decisivo.



IL TABELLINO

DINAMO MINSK-FIORENTINA 0-3

Dinamo (4-2-3-1): Ignatovich 5; Veretilo 5, Kontsevoi 5,5, Bandura 5, Molosh 5,5; Nikolic 5,5, Voronkov 5,5; Adamovic 5 (40' st Rassadkin sv) Figueredo 4,5 (17' st Djedje 5) , Stasevic 6 (42' st Yarotski sv); Diomande 5. A disp.: Khutko, Nikitin, Karpovich, Zaleski. All.: Zuharavel 5Fiorentina(4-3-1-2): Tatarusanu 6; Richards 6 (41' Alonso 6), Tomovic 6, Basanta 6, Pasqual 6; Aquilani 6,5 (1' st Pizarro 6), Badelj 6, Vargas 6; Borja Valero 6 (14' st Lazzari 6,5); Ilicic 6,5, Bernardeschi 7. A disp.: Neto, Kurtic, Babacar, Mancini. All.: Montella 6,5

Arbitro: Gil

Marcatori: 33' Aquilani, 17' st Ilicic, 23' st Bernardeschi

Ammoniti: Basanta (F)

Espulsi: