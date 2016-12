Europa League: la Fiorentina batte 2-1 il Qarabag e passa da prima

LA PARTITAUn punto bastava, ne sono arrivati tre. Per rifarsi così della delusione rimediata contro il Paok di due settimane fa, per mostrare carattere, mentalità e forza, per chiudere il raggruppamento al primo posto e archiviare così senza patemi la prima fase della campagna europea con un'urna più agevole all'orizzonte. E, non da poco, per celebrare anche un gol a suo modo storico.



Poco accogliente Baku e nient'affatto accomodante il Qarabag che al di là del "riscatto" dopo il cappotto rimediato all'andata al Franchi giocava anche e soprattutto per una seconda piazza e una qualificazione da difendere dal ritorno del Paok, calcisticamente resuscitato proprio con il colpo esterno di fine novembre fa contro la Viola. Partita vera, dunque. Vera e calda nell'inverno azero, con i toscani primi a farsi vedere in attacco con Astori dopo una manciata di minuti.



Guai, però, a scoprirsi. Perché se in difesa il Qarabag concede, in attacco trova nella velocità di Ndlovu un'arma costantemente pericolosa: il palo che al 32esimo salva Tatarusanu (ci sta anche una leggerissima deviazione del portiere viola) ne è la più plastica dimostrazione. Computo dei legni pareggiato però prontamente quattro minuti dopo da Bernardeschi che con un sinistro al volo fa calare il sipario su un primo tempo equilibrato e combattuto.



Refrain che resta identico nella ripresa quando cambiano però i protagonisti in campo. E alle occasioni, però, adesso si aggiungono anche i gol. Sousa richiama infatti in panchina uno spento Babacar e inserisce Kalinic: non è un caso che proprio dal nuovo entrato arrivi il tocco-assist che al 15esimo permette a Vecino di portare in vantaggio i viola, segnando la sua prima rete stagionale e la sua prima in Europa con la Fiorentina.



Ma in quanto a "prime assolute" questa è giornata ricca, perché dopo l'inatteso pareggio degli azeri con Reynaldo - che dormita però quella della difesa dei toscani - ecco che al 31esimo nel tabellino marcatori entra un cognome molto pesante grazie al gol del figlio d'arte, di Federico Chiesa che alla decima presenza tra i "grandi" firma la rete che vale il successo e il primo posto del girone.



Gol da rapace d'area celebrato con la dovuta esultanza a suggellare una prestazione solo in parte offuscata dal secondo giallo rimediato una manciata di minuti dopo. Espulsione che lascia i viola in dieci nel convulso forcing finale con il Qarabag che nel recupero sfiora il pareggio che comunque non sarebbe stato sufficiente per la qualificazione visto il successo del Paok.Giusto così. Perché è giusto che la gioia del gioiellino viola possa essere piena.