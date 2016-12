Europa League, l'ungherese Vad per Celtic-Inter

16:26 - Sarà l'arbitro ungherese Istvan Vad a dirigere la sfida tra Celtic e Inter in programma giovedì sera. Lo spagnolo Carlos Velasco Carballo è stato designato per la gara di White Hart Lane tra Tottenham e Fiorentina. Al portoghese Neves Moreira De Sousa il match di Trebisonda tra Trabzonspor e Napoli. Fischietto romeno, Ovidiu Alin Hategan, per la Roma che ospita gli olandesi del Feyenoord. Al greco Michael Koukoulakis Torino-Athletic Bilbao.

Il direttore di gara iberico, 44 anni, dirigerà la sua trentesima gara in competizioni europee per club. Un precedente con gli Spurs (dicembre 2010, 3-3 in casa del Twente), mentre un solo incrocio con la Fiorentina. Era il 10 aprile 2008, e ad Eindhoven Carlos Velasco Carballo ricopriva la figura del quarto uomo mentre Adrian Mutu ammutoliva il PSV Stadion con una doppietta.



Il fischietto romeno Hategan non ha mai diretto la Roma, ma ha tre precedenti con le squadre italiane: due vittorie per il Napoli e un pareggio con la Lazio.



Arbitro greco, Koukoulakis, per il Toro in un Olimpico gremito in ogni ordine di posto. Assistenti saranno Karsiotis e Kourompylia; quarto ufficiale Baltas. Arbitri di porta Pappas e Giachos.



Al portoghese De Sousa il match Trabzonspor-Napoli. I guardalinee saranno Bertino Cunha Miranda e Alvaro Daniel Carvalho Mesquita, il quarto uomo Rui Licino Barbosa Mesquita e gli assistenti arbitrali aggiunti Carlos Miguel Taborda Xistra e Marco Bruno Santos Ferreira.