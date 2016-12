Europa League: l'Inter di Vecchi già sotto esame, c'è il Southampton

Southampton-Inter

Compito difficile quello che attende Stefano Vecchi: il tecnico della Primavera deve a tutti i costi portare l'Inter al successo in casa del Southampton per sistemare la situazione nel girone in attesa di scoprire chi sarà il suo successore. I nerazzurri resterebbero a galla anche in caso di pareggio ma il cammino in Europa League sarebbe ancora più in salita. Gli unici punti racimolati fin qui dall'Inter risalgono alla gara d'andata, vinta 1-0 a San Siro con gol di candreva.



Le probabili formazioni di Southampton-Inter (ore 21.05)

Southampton (4-1-4-1): Forster; Martina, Yoshida, Van Dijk, McQueen; Romeu; Ward-Prowse, Tadic, Redmond, Hojberg; Austin. All.: Puel

Inter (4-4-1-1): Handanovic; Ansaldi, Miranda, Ranocchia, Nagatomo; Candreva, Medel, Melo, Perisic; Banega; Icardi. All.: Vecchi



Austria Vienna-Roma

La Roma cerca il riscatto dopo l'incredibile 3-3 subito in rimonta 2 settimane fa contro l'Austria Vienna all'Olimpico. I giallorossi affrontano all'Ernst Happel Stadion alle 19 gli uomini di Thorsten Fink con l'obiettivo di centrare il successo e conquistare il primato nel Girone E. La squadra di Spalletti, reduce dallo 0-0 con molti rimpianti di Empoli in campionato, ha in classifica lo stesso numero di punti (5) dei rivali mentre a quota 3 ci sono i rumeni dell'Astra Giurgiu e a 2 i cechi del Viktoria Plzen.



Le formazioni ufficiali di Austria Vienna-Roma (ore 19)

Austria Vienna (4-2-3-1): Hadzlkic; Stryger Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko; Holzhauser, Serbest; Pires, Grunwald, Venuto; Kayode. All.: Fink

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Rudiger, De Rossi, Juan Jesus; Paredes, Strootman; El Shaarawy; Nainggolan, Perotti; Dzeko. All.: Spalletti



Sassuolo-Rapid Vienna

Dopo l'1-1 dell'andata, Sassuolo e Rapid Vienna si ritrovano di fronte alle 19 Mapei Stadium di Reggio Emilia per la quarta giornata del Girone F: le due formazioni si presentano all'appuntamento appaiate al secondo posto a quota 4 punti, a -2 dalla capolista Genk. Per i neroverdi di Di Francesco si tratta del quarto impegno casalingo europeo: finora, contando anche il turno preliminare e i playoff, hanno sempre vinto 3-0 battendo nell'ordine Lucerna, Stella Rossa e Athletic Bilbao.



Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Rapid Vienna (ore 19)



Sassuolo (3-5-2): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso; Lirola, Pellegrini, Biondini, Ragusa, Adjapong; Defrel, Matri.

Fiorentina-Slovan Liberec

(4-2-3-1): Strebinger; Thurnwald, Sonnleitner, Hofmann, Schrammel; Grahovac, Mocinic; Schaub, Murg, Traustason; Joelinton. All.: BuskensLa Fiorentina attende lo Slovan Liberec nella quarta giornata del Gruppo J con fischio d'inizio alle 21.05. I viola sono saldamente in vetta alla classifica con 7 punti frutto del pareggio senza reti all'esordio col Paok e delle vittorie su Qarabag sullo stesso Liberec nella gara d'andata. Due settimane fa i ragazzi di Paulo Sousa si imposero 3-1 in Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Kalinic e al gol di Babacar. Il successo in campionato nel derby dell'Appennino col Bologna ha ridato fiducia ai viola che vogliono battere lo Slovan e chiudere virtualmente il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League portandosi a 10 punti.Le probabili formazioni di Fiorentina-Slovan Liberec (ore 21.05)(3-4-1-2): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, De Maio; Chiesa, Sanchez, Cristoforo, Olivera; Borja; Zarate, Babacar. All.: Paulo Sousa.(4-2-3-1): Dubravka; Coufal, Bartosak, Latka, Hovorka; Karafiat, Sykora; Vuch, Sevcik, Bartl. All.: Trpisovsky.