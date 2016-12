Europa League, l'arbitro del Torino finisce ko

21:35 - Partita decisamente sfortunata per il povero Hunter, l'arbitro di Helsinki-Torino. Al 39' del primo tempo, con i finlandesi impegnati in un'azione d'attacco, il direttore di gara nordirlandese ferma l'azione nello stupore generale. Nemmeno il tempo per i giocatori dell'Helsinki di protestare per l'incomprensibile fischio che tutto diventa chiaro: Hunter è a terra, con le mani sulla testa, molto dolorante per un problema muscolare. Soccorso, portato fuori in barella e sostituito dall'arbitro di porta Krengel, Hunter ha riportato, da una prima diagnosi, uno strappo al gemello mediale.