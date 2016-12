Europa League: l'Anderlecht inguaia il Monaco di El Shaarawy

Pessima serata per El Shaarawy e il suo Monaco . Nel penultimo turno della fase a gironi di Europa League, la squadra di Jardim perde 2-0 in casa contro l'Anderlecht e complica i progetti di qualificazione nel Girone J; nello stesso gruppo il Tottenham accede ai sedicesimi grazie all'1-0 in casa del Qarabag. Nel Girone H colpo dello Sporting Lisbona: i portoghesi vincono 4-2 in casa della Lokomotiv Mosca e salgono a un punto dai russi.

Sono le reti, una per tempo, di Gillet ed Acheampong a consentire all'Anderlecht di battere il Monaco e sorpassarlo in classifica: El Shaarawy gioca novanta minuti ma non riesce ad incidere, i francesi perdono e restano a quota 6 in classifica, sorpassati proprio dai belgi a 7. Nell'ultimo turno la squadra del Principato sarà impegnata a Londra contro il Tottenham, qualificatosi grazie all'1-0 targato Kane in casa del Qarabag. All'Anderlecht basterà vincere in casa contro gli azeri, fermi a 4, per far fuori il Monaco.

Qualificazione raggiunta nel Girone L anche per l'Athletic Bilbao, che passa 3-2 in casa dell'Augsburg grazie alla doppietta nel finale di Aduriz e sale a 12 punti, diventando irraggiungibile per i tedeschi fermi a 6. Nell'ultimo turno l'Augsburg proverà il miracolo in casa del Partizan, che ha 3 punti in più e un 3-1 nello scontro diretto dell'andata da gestire. Impresa ai limiti dell'impossibile per Bobadilla e compagni, il 2-1 dei serbi in casa dell'Az Alkmaar rischia di condannarli. Nel Gruppo K lo Schalke già qualificato vince 1-0 contro l'Apoel grazie a Choupo-Moting; accede ai sedicesimi lo Sparta Praga, vittorioso 1-0 sull'Asteras.

Nel Girone I lo 0-0 tra Lech e Belenenses fa sorridere la Fiorentina, mentre nel Gruppo G (quello della Lazio) il Saint Etienne è la seconda qualificata grazie all'1-1 in Norvegia contro il Rosenborg. Tutto aperto nel bellissimo Girone H: il Besiktas batte 2-0 lo Skenderbeu ed è primo a 9 punti, lo Sporting Lisbona vince 4-2 a Mosca e si porta a 7, ad un solo punto dalla Lokomotiv; nell'ultimo turno saranno decisive Sporting-Besiktas e Skenderbeu-Lokomotiv. Nel Gruppo A il Rubin riapre i giochi con il 2-0 del Sion, mentre nel Girone C arriva l'irrilevante sconfitta del Borussia Dortmund: il Krasnodar batte 1-0 i gialloneri di Tuchel e si qualifica.