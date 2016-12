Europa League: Inter sconfitta in casa 2-0 dall'Hapoel Beer Sheva

LA PARTITADa stasera sarà il caso che il loro profilo su Wikipedia si accresca un poco. Non più semplice nome, cognome, età e club di appartenenza: per lo meno andrebbe scritto che alla loro prima apparizione a San Siro hanno fatto impazzire la difesa interista in una serata umiliante per i tifosi nerazzurri. Parliamo di Buzaglo e Lucio Maranhao, sì avete letto bene, attaccanti dell'Hapoel Beer Sheva, i due protagonisti principali della storica vittoria degli israeliani contro un'Inter disastrosa, in totale stato confusionale, tanto brutta da non credere.



Buzaglo e Lucio Maranhao, si diceva. Il primo israeliano, il secondo brasiliano: se alla vigilia qualcuno avesse loro detto che in meno di mezz'ora di partita si sarebbero trovati tre volte a tu per tu con Handanovic, crediamo avrebbero pensato ad uno scherzo. E invece la realtà, contro un'Inter ampiamente rivista causa turnover, è stata esattamente questa: prima Buzaglo, poi in due occasioni Maranhao, a sfiorare il gol sempre su autolesionistica concessione della disarmante coppia centrale Ranocchia-Murillo e con la sentita partecipazione dei non da meno imbarazzanti D'Ambrosio e Nagatomo.



Non che il resto della formazione scelta da De Boer abbia suonato una musica diversa. Anzi. Se Brozovic aveva una chance per mettersi in mostra, eccola malamente sprecata. Nel modo peggiore. Indisponente e irritante. Così Melo, così Biabiany, e non diversamente neppure Palacio. Giusto un poco meglio quello fatto invece da Eder, che se non altro si è sbattuto di più, firmando la sola azione pericolosa della prima frazione nerazzurra con un palo clamoroso all'alba del quarantesimo.



Insomma, poche idee, poca aggressività, pochissimo gioco per tutto il primo tempo. Paga il conto, per primo, proprio Brozovic che a inizio ripresa resta nello spogliatoio. De Boer si affida a Banega ma è ancora l'Hapoel - eccezion fatta per una conclusione a lato di Eder - a rendersi più pericoloso. E tentativo dopo tentativo, ecco il vantaggio, sintesi dello stato confusionale della difesa interista: Maranhao approfitta di un blocco cestistico e indisturbato serve Miguel Vitor che da due metri spinge il pallone in rete. E' il nono della ripresa: giusto così, risultato ineccepibile.



Risultato che, ad essere onesti, va persino stretto agli israeliani che non solo non subiscono la reazione interista che non arriva - disarmante la pochezza caratteriale dei nerazzurri - ma anzi sfiorano altre tre volte il gol nei successivi dieci minuti con il solito Maranhao, lo strabordante Nwakaeme e il roccioso Hoban. Solo questione di tempo però perché l'Hapoel non tarda ad approfittare dello stato catatonico dei nerazzurri legittimando il proprio successo e suggellando l'impresa storica con il migliore in campo, l'imprendibile Buzaglo che su punizione firma al 25esimo il raddoppio. E ci starebbe persino il terzo gol, stra-meritato, se la traversa non fermasse in chiusura di partita il pallonetto di Bitton. Poco male in ogni caso per l'Hapoel che festeggia comunque un successo che entra meritatamente nella storia del club. Malissimo invece per un'Inter giustamente fischiata. E domenica c'è subito la Juve...