Europa League: Inter-Qarabag 2-0, decidono D'Ambrosio e Icardi

16:32 - Nel secondo match della fase a gironi d'Europa League, l'Inter supera 2-0 gli azeri del Qarabag e si conferma in testa al gruppo F con sei punti in due partite. A San Siro, la squadra di Mazzarri ottiene il massimo risultato col minimo sforzo: D'Ambrosio sblocca la gara al 18' con un destro dal limite dell'area, Icardi chiude i conti a cinque minuti dal termine con un bel diagonale che si infila all'angolino basso.

LA PARTITA

L'Europa interviene in soccorso dell'Inter e di Mazzarri, che centra la seconda vittoria nel girone e va già in fuga sulle rivali: il Saint Etienne, bloccato dal Dnipro, resta secondo con due punti mentre i russi e il Qarabag sono ultimi con un punto a testa. Bene così, per i nerazzurri e per il calcio italiano, ma il tecnico interista farà bene a non specchiarsi troppo nel risultato, maturato con una fatica esagerata. La banda di Mazzarri, ancora alle prese con le scorie post Inter-Cagliari, in avvio pare terrorizzata. Una paura che nei primi 15 minuti paralizza i nerazzurri, fermi sulle gambe e schiacciati in casa dal mediocre Qarabag. E c'entra poco il turnover applicato da WM, dato che l'11 iniziale resta comunque su un altro pianeta rispetto agli azeri, tosti e orgogliosi ma qualitativamente assai limitati. Mazzarri - oltre agli acciaccati Dodò, Kovacic, Jonathan e Vidic - tiene a riposo Handanovic (gioca Carrizo), Osvaldo, Medel e Palacio. L'attacco è così affidato a Icardi col supporto di Guarin, mentre a centrocampo - con Hernanes - si rivedono Kuzmanovic e M'Vila.



La manovra interista, oltre a essere monotona, è soprattutto lenta e tremendamente pigra. Icardi, isolato in attacco, si riposa nel primo tempo e si accende solo nel finale di partita; Guarin ed Hernanes ci provano per vie centrali, ma i movimenti - sempre gli stessi - sono così privi d'intensità che il Qarabag non fa fatica ad arginarli. A destra c'è Nagatomo, ma il giapponese conferma lo scarso stato di forma e non va mezza volta sul fondo; decisamente meglio dall'altra parte, dove D'Ambrosio è incontenibile. L'ex Torino, dopo 18 minuti, porta avanti l'Inter con un destro dal limite dell'area che sbatte sulla parte inferiore della taversa e si infila in rete. Un gol che azzera la fiducia e l'entusiasmo del Qarabag, da qui alla fine pericoloso solo con un contropiede di Reynaldo, che conclude a lato di poco (43').



L'Inter, che dà la sensazione di essere perennemente in debito d'ossigeno, prova a controllare il match nella ripresa. Un compito decisamente agevolato dal livello degli azeri, che vanno in difficoltà non appena Icardi decide di cominciare a giocare. L'argentino spaventa Sehic con un potente destro dalla distanza (57') e poi - solo davanti al portiere - fallisce una clamorosa occasione al minuto 82. Una rete rinviata a tre minuti dopo, quando Maurito - servito da Osvaldo (entrato per Guarin al 63') - trova l'angolino destro in diagonale. In quattro gare europee stagionali (compreso il playoff), l'Inter ha collezionato 4 vittorie con 12 gol fatti e 0 subiti. Ma l'Europa, questa Europa, rischia di essere un'illusione: in campionato, serve tutto un altro ritmo.

LE PAGELLE



D'Ambrosio 7 - Spinta costante sulla fascia sinistra, ormai è l'asso di coppe nerazzurro: 4 presenze, 3 gol. Ha voglia di scalare le gerarchie di fascia e forse Mazzarri farebbe bene ad accorgersene.



Guarin 6 - Uno dei più volenterosi, ma spesso si intestardisce con azioni personali che non portano a nulla.



Kuzmanovic 5 - Mazzarri gli concede una chance, ma tradisce ancora una volta la fiducia. Dovrebbe mangiare il campo, invece si limita a presidiare la sua zona senza mai offrire qualcosa in più. Tempi di gioco flemmatici: se fatica contro il Qarabag, chissà in campionato.



Nagatomo 5 - Dopo la disastrosa prova offerta contro il Cagliari, delude anche contro gli azeri. Dà una minima mano alla difesa, in avanti non si vede mai.



Andreolli 5,5 - Quando lo puntano sono dolori per la difesa nerazzurra. Gli manca sicurezza, spesso è anche fuori posizione.

IL TABELLINO



INTER-QARABAG 2-0

Inter (3-5-1-1): Carrizo 6; Andreolli 5,5, Ranocchia 6,5, Juan Jesus 6; D'Ambrosio 7, Hernanes 5,5, (27' st Obi 6), M'Vila 6, Kuzmanovic 5 (14' st Medel 6), Nagatomo 5; Guarin 6 (18' st Osvaldo 6), Icardi 6,5.

A disp.: Handanovic, Vidic, Mbaye, Palacio. All.: Mazzarri 5,5

Qarabag (4-2-3-1): Sehic 5,5; I. Gurbanov 5 (23' st Sadygov 5,5), Guseynov 5,5, Teli 5,5, Agolli 6; Qarayev 6, Yusifov 6 (10' st Nadirov 5,5); Muarem 6,5, Richard Almeida 6,5, George 5 (16' st Taghiyev 6); Reynaldo 6.

A disp.: Veliyev, Aliyev, Ahmadov, Alaskarov. All.: G. Gurbanov 6

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia)

Marcatori: 18' D'Ambrosio (I), 40' st Icardi (I)

Ammoniti: Juan Jesus, Medel (I); Muarem (Q)

Espulsi: -