Europa League: Inter, Fiorentina, Roma, Torino e Napoli per la manita azzurra 

17:17 - Cinque su cinque. Perché no? Impresa storica, se succede. E può succedere. Cinque italiane negli ottavi di Europa League, ecco quello che potrebbe regalarci questo giovedì da leoni. Inter, Fiorentina, Roma, Torino e Napoli: non servono imprese ma nervi saldi e consapevolezza. I nerazzurri e i viola ripartono dai buoni pareggi esterni con Celtic e Tottenham, i giallorossi nella tana del Feyenoord e i granata a Bilbao hanno invece il coefficiente di difficoltà più alto. Una passerella per il Napoli al San Paolo contro il Trabzonspor.

INTER-CELTIC

Dopo il 3-3 dell'andata, i nerazzurri si qualificano se vincono o se pareggiano 0-0, 1-1, 2-2. Al di là del 3-3 che porterebbe ai supplementari, ogni pareggio con più gol premierebbe gli scozzesi. L'Inter, in Europa imbattuta da 10 gare, non ha però mai battuto il Celtic in 4 incontri: dopo il ko nella finale di Coppa Campioni nel 1967 sono arrivati tre pareggi.

FIORENTINA-TOTTENHAM

All'andata, in Inghilterra, è finita 1-1. La Fiorentina, oggi, si quallifica allora se vince o se pareggia 0-0. Detto che l'1-1 significa supplementari, ogni altro pari con più col regala il passaggio del turno ai londinesi. I Viola, al Franchi, non hanno mai perso contro le inglesi e non hanno mai neppure subito gol.

FEYENOORD-ROMA

Per i giallorossi non è semplice: l'1-1 dell'andata all'Olimpico rende la trasferta olandese molto insidiosa. Serve una vittoria o un pareggio, segnando però almeno due gol. I giallorossi hanno vinto una sola volta in Europa contro squadre olandesi in 5 incontri - 2 ko e 2 pareggi nelle altre sfide - e hanno subito gol - 40 - in tutte le ultime 19 partite di Coppa.

ATHLETIC BILBAO-TORINO

La partita con il coefficiente di difficoltà più alto: per il 2-2 dell'andata all'Olimpico e per l'ambiente infuocato del San Mames. Il Torino si qualifica se vince o se pareggia segnando almeno tre reti. Sinora, però, nelle gare di Coppa giocate in Spagna, i granata hanno sempre perso, segnando 1 solo gol e subendone 11. Nessuna squadra italiana, poi, ha mai vinto a Bilbao.

NAPOLI-TRABZONSPOR

Una formalità. Per non vedere gli azzurri agli ottavi servirebbe un cataclisma dopo il 4-0 dell'andata a Trebisonda. Ai turchi serve infatti una vittaio con quattro gol di scarto. Difficile pensare possa succedere in un San Paolo inviolato nelle ultime nove gare europee (7 vittorie e 2 pareggi).