Europa League: Inter, come complicarsi la vita 

17:11 - (r.o.) - Inter-Saint Etienne, questa sera a San Siro, rischia di essere una sfida esagerata, e non una semplice terza partita di un girone di Europa League che l'Inter guarda in assoluta tranquillità di classifica (2 gare, 6 punti, 3 gol fatti e 0 subiti). I numeri europei dicono che l'Inter sta bene. Quelli del campionato dicono il contrario. E l'aria che grava sui nerazzurri e su Mazzarri in particolare ha i colori della tempesta che si avvicina.

L'ultima querelle con Massimo Moratti, improvvisa, e gli sviluppi clamorosi a essa in qualche modo legati (Moratti che dice addio all'Inter) aprono una porta nella quale i tifosi non da Curva potrebbero infilarsi con vigore. Già da tempo insofferenti verso WM (uno scarso feeling dovuto a chissà cosa, oltre alle sconfitte con Cagliari e Fiorentina), i tifosi di cui sopra (la maggioranza, purtroppo per il tecnico) hanno tutta l'aria di non perdonare niente, nemmeno una vittoria si direbbe, accentuando il loro disagio.

La gara col Saint Etienne, così, diventa una somma di "momenti" oltre i quali i rischi e la pressione -lo dicono bene i francesi- stanno tutti sulle spalle dell'Inter, nonostante una classifica di Europa League che ammetterebbe, in senso interista, soltanto serenità e sorrisi.

Ma questa è l'Inter. Capace di rovinarsi preventivamente anche serate così, con rischi assurdi. Perché vivere tranquilli?