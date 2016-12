Europa League, Inter appesa a un filo: le combinazioni per il passaggio del turno

La sconfitta a Southampton complica in maniera quasi irrimediabile il cammino dell'Inter in Europa League. Dopo quattro partite i nerazzurri hanno raccolto solo tre punti, con altrettante sconfitte. In testa al girone K c'è lo Sparta Praga a 9, poi gli inglesi appunto a 7 e l'Hapoel Beer-Sheva a 4. Per il passaggio del turno servono innanzitutto due vittorie nelle prossime due partite, ma potrebbero non bastare.



L'Inter infatti dovrà ovviamente battere in Israele l'Hapoel Beer-Sheva e poi lo Sparta Praga a San Siro, ma tutto passa dalla prossima sfida fra Southampton e Sparta Praga. Se gli inglesi batteranno il Beer-Sheva nell'ultimo match del girone, allo Sparta Praga basterà un pareggio in casa con i Saints per eliminare definitivamente l'Inter e andare a braccetto coi Saints ai sedicesimi di finale.



Per l'Inter sarebbe ideale vincere in Israele, con il Southampton non vittorioso a Praga. Poi i nerazzurri dovrebbero battere lo Sparta a San Siro e sperare che gli inglesi perdano in casa o pareggino con l'Hapoel.



C'è anche un caso più complesso: con l'Inter vincente in Israele e la speranza che lo Sparta perda in casa col Southampton. A quel punto i nerazzurri dovrebbero battere i cechi 2-0 o con tre gol di scarto nell'ultimo match a San Siro, finendo a 9 punti come lo Sparta ma passando per un gol segnato in più in trasferta negli scontri diretti o per una migliore differenza reti negli scontri diretti (all'andata in Repubblica Ceca è finita 3-1 per i padroni di casa).