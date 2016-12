Europa League: il Wolfsburg per il Napoli, Dinamo Kiev per la Fiorentina

16:35 - Il derby italiano nei quarti di finale di Europa League non ci sarà. Ma l'urna di Nyon non è stata comunque felicissima per Napoli e Fiorentina: per gli azzurri c'è il Wolfsburg, per i viola la Dinamo Kiev. Per entrambe andata in trasferta il 16 aprile: Benitez festeggerà così il suo compleanno in Germania, per Montella viaggio in Ucraina. Il ritorno è fissato per il 23 aprile. Siviglia-Zenit e Dnipro-Bruges sono gli altri due accoppiamenti.

LE REAZIONI AL SORTEGGIO: FIORENTINA

Viaggio in Ucraina dunque per la Fiorentina. C'è la Dinamo Kiev, squadra in cui militano due vecchie conoscenze del calcio italiano, Antunes ex Roma e Veloso ex Genoa: "La Dinamo è sicuramente ostica da incontrare - ha dichiarato Montella - soprattutto ora che sta attraversando un buon momento di forma, migliorato molto nell'ultimo periodo. Una prova è stata la rimonta contro l'Everton. Ha giocatori di qualità, una squadra ben strutturata e forte fisicamente. Un'insidia potrebbe essere legata al clima, ma ci faremo trovare pronti e soprattutto spero di avere tutti i giocatori a disposizione. Vogliamo continuare la strada intrapresa e soprattutto mi fa piacere aver evitato l'altra italiana. Avremo tutte e due la possibilità di continuare in Europa League e questo non può che far bene al nostro calcio".



"Era importante non incontrare una squadra italiana - ha dichiarato il dirigente viola Mencucci - così andiamo avanti tutti e facciamo un favore al nostro ranking. Noi non abbiamo paura di nessuno, le otto squadre di questa competizione sono tutte forti. Una finale italiana? Sarebbe un bene per il nostro calcio. Spero di incontrare più volte il Napoli quest’anno, visto che abbiamo in ballo forse anche una finale di Coppa Italia". Nessun timore, piena consapevolezza della propria forza: "Un mini-triplete per noi? Vorremmo fare una “coppiola" come si dice a Firenze, mi accontenterei. La Dinamo è temibile, sarà uno scoglio molto duro ma prima dobbiamo pensare alla semifinale con la Juventus, poi penseremo anche a questa Coppa. Dobbiamo essere concentrati fino al termine della stagione. Paura della guerra in Ucraina? No, anche se siamo rammaricati da quello che sta accadendo. Sono più preoccupato nel caso dal clima del campo".

LE REAZIONI AL SORTEGGIO: NAPOLI

Non facile l'accoppiamento toccanto al Napoli. Anzi, secondo Benitez, probabilmente il più ostico possibile: "Dobbiamo affrontare uno degli avversari più forti che ci poteva capitare considerato tra i favoriti per la vittoria finale" ha commentato il tecnico spagnolo. "Nel doppio confronto contro l'Inter hanno dimostrato tutta la loro forza, in campionato sono secondi in classifica e nella Bundesliga hanno battuto anche il Bayern Monaco. Ci aspetta una sfida comunque avvincente. Noi abbiamo fiducia in noi stessi, vogliamo andare avanti anche se sappiamo che sarà difficile".

LE DATE DEI QUARTI DI FINALE

L’andata dei quarti è in programma giovedì 16 aprile (ore 21), il ritorno il 23 (sempre ore 21). Venerdì 24 si procederà poi al sorteggio delle semifinali (andata il 7 maggio, ritorno il 14). Mercoledì 27 maggio la finalissima a Varsavia.