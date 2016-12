Europa League: il Napoli vince e chiude al primo posto 

00:42 - Tutto facile per il Napoli in Europa League: secco 3-0 contro lo Slovan Bratislava. Un successo importante, non solo per il morale, per gli uomini di Rafa Benitez che chiudono al primo posto il Gruppo I. Al San Paolo, davanti a meno di 5mila spettatori, match già archiviato dopo 16 minuti con i gol di Mertens e Hamsik. Poi tante occasioni e il tris nel finale con Duvan Zapata, al suo terzo gol consecutivo.

LA PARTITA

L'Europa League come medicina e pure efficace: contro lo Slovan Bratislava, il Napoli ha mostrato segnali di ripresa incoraggianti. Una prestazione che serviva per ridare entusiasmo dopo il deludente 2-2 contro l'Empoli in campionato e gli uomini di Benitez hanno messo sul campo la voglia giusta, quando la pochezza degli avversari poteva creare qualche rilassamento. Nulla di tutto ciò e primo posto nel Gruppo I, utile per un sorteggio più tranquillo il prossimo 15 dicembre, agguantato senza patemi. Obiettivo centrato.

Procede bene anche il recupero di Marek Hamsik, altro paziente sotto la cura del dottor Rafa. Il capitano è tornato a ruggire e a "pettinarsi" la cresta alta, quella sì sempre perfetta. Una girata per il più classico dei gol degli ex alla squadra che lo ha prima scoperto e poi lanciato nel grande calcio. Una liberazione festeggiata con le mani alle orecchie per rimandare al mittente i fischi e le critiche dell'ultimo periodo. Un gol corredato da una buona prestazione: così lo slovacco sembra essere tornato al centro del gioco di questo Napoli. Adesso servirà continuità perché i partenopei, per la risalita in campionato e non solo, hanno bisogno della sua classe.

In grande spolvero anche Dries Mertens, altro protagonista della serata di Fuorigrotta. Per lui il gol dell'1-0 al 6', l'assist per il raddoppio proprio di Hamsik e la doppietta personale sfiorata in varie occasione. Continua pure l'ottimo momento di Duvan Zapata: terzo gol consecutivo. Buone notizie anche per la difesa che non ha subito gol, una notizia di questi tempi. Nessuna problema per Andujar, all'esordio in una partita ufficiale, che non è mai stato impegnato.

Una serata quasi perfetta se non fosse per la cornice. Scenario desolante al San Paolo con meno di 5mila spettatori: battuto il record negativo di presenza dell'era De Laurentiis (9.434 paganti per Napoli-Psv). I tifosi partenopei hanno preferito disertare per la delusione del pari contro l'Empoli e per via dei prezzi elevati. La società non ha fatto sconti, nonostante la qualificazione ai sedicesimi già ottentuta, e anche i pochi ultras presenti hanno espresso tutto il loro disappunto. In Curva B ingresso ritardato accompagnato dallo striscione: "Scusate il ritardo, ma c'era ressa al botteghino". Un chiaro segnale ad AdL e alla società che ora deve ricucire lo strappo con i tifosi. Magari anche con il mercato di gennaio: il solo Gabbiadini potrebbe non bastare per dare slancio agli azzurri che ora sono chiamati a far la voce grossa anche in Europa League. La strada verso la finale di Varsavia è ancora lunga, ma alzare la coppa al cielo deve essere un obiettivo prioritario. Lo chiede l'Italia, lo chiede il ranking. In più tanti soldi e la qualificazione in Champions League. Questi i tanti buoni motivi per non snobbare più la seconda competizione d'Europa.

Il Napoli, per questa notte, può dormire sonni tranquilli, ma ora c'è la sfida con il Milan che può certificare la guarigione completa.



LE PAGELLE

Hamsik 6,5 - Era l'uomo da recuperare, per stessa ammissione di Benitez alla vigilia. Nessun infortunio alle spalle, ma solo delle prestazioni non all'altezza del suo talento. Missione quasi compiuta: il gol può ridare serenità al capitano.

Zapata 6,5 - Dopo i gol alla Sampdoria e all'Empoli si ripete: terzo gol nelle ultime tre partite. Il colombiano parte dall'inzio e fa di tutto per trovare la via della rete che trova solo nel finale prima di lasciare il campo a Higuain. Il Pipita resta il titolare indiscusso, ma avanti di questo passo...

Callejon 5,5 - In campo dal primo minuto un po' a sorpresa e ci resta per oltre un'ora. Nel primo tempo si presenta due volte davanti al portiere avversario, ma non trova la via del gol. Un piccolo neo sulla sua serata.

Benitez 6,5 - Fa poco turnover e nonostante i due gol di vantaggio spesso si lamenta con i suoi giocatori. Non molla nulla, gli è tornata la grinta giusta.



IL TABELLINO

NAPOLI-SLOVAN BRATISLAVA 3-0

Napoli (4-2-3-1): Andujar sv; Maggio 6, Koulibaly 6, Britos 6, Ghoulam 6; Inler 6, Gargano 6; Mertens 6,5 (17' De Guzman 6), Hamsik 6,5, Callejon 5,5 (29' st Mesto sv); Duvan 6,5 (33' st Higuain sv). A disp.: Rafael, Henrique, Lopez, Jorginho. All.: Benitez 6,5

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Perniš 6; Čikoš 5, Hudák 5, Gorosito 5, Jablonský 5; Kolčák 5, Štefánik 5,5; Žofčák 5 (17' st Ďuriš 5), Milinković 5 (27' st Halenár sv), Kubík 6 (42' st Gašparovic sv); Peltier. A disp.: Poláček, Sipľak, Vrablec, Fořt. All.: Chovanec 5.

Arbitro: Stravrev

Marcatori: 6' Mertens, 16' Hamsik. 30' st Zapata

Ammoniti: Hudák (S)

Espulsi: -