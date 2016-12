Europa League: harakiri Rapid, il Sassuolo si salva

LE PAGELLEAcerbi 7 - Giganteggia in difesa e comanda il reparto con la personalità di un veterano. Sempre preciso e pulito negli anticipi, va anche vicino al gol nel finale con un sinistro dai trenta metri.

Peluso 6,5 - In ombra come tutto il resto della squadra nei primi 45 minuti, esce alla grande nella ripresa. Ha il merito di propiziare la rete del pareggio con un cross insidioso dalla sinistra.

Mazzitelli 6,5 - Gara di grande personalità per il centrocampista classe '95 ex Brescia. Riesce a uscire da situazioni difficili in dribbling e si rende utile anche in fase di copertura.

Matri 5 - Sbaglia parecchi appoggi e non è preciso negli smarcamenti. Spesso viene pescato in fuorigioco e quando si muove con i tempi giusti vanifica tutto con conclusioni non all'altezza.

Ragusa 5 - Nel primo tempo spreca con superficialità la chance del pareggio, azzardando uno scavetto sull'uscita del portiere terminato fuori. E' il meno in forma del tridente offensivo e viene infatti sostituito dopo un'ora di gioco da Defrel.