Europa League, Guingamp-Fiorentina 1-2: a segno Marin e Babacar

10:16 - Tutto come previsto per la Fiorentina in Europa League. Già qualificata, la squadra di Montella soffre, ma batte 2-1 il Guingamp, conquistando il primo posto matematico nel Gruppo K. Gara subito in discesa per la Viola, che al 6' passa in vantaggio con Marin e poi raddoppia al 13' con Babacar. I francesi al 44' riaprono il match grazie a un rigore inesistente su Beauvue (espulso Basanta), ma poi non riescono a pareggiare i conti.

LA PARTITA

Buone notizie per Montella dalla Bretagna. Al di là del risultato e del primo posto del girone archiviato, la sfida di Europa League dà infatti al tecnico viola risposte confortanti su alcuni giocatori finora in ombra. Marin, Vargas e Richards ci sono. Accanto a Babacar (ancora a segno), il tedesco impiega 6' per sbloccare la partita e gioca un buon primo tempo da seconda punta. Difficile, per ora, chiedergli di più. Ma l'Aeroplanino potrà contare anche su di lui in campionato. Bene anche gli esterni. Vargas regala a Babacar l'assist per il raddoppio e, finché la Fiorentina resta in parità numerica, spinge sulla sinistra. Gara molto concreta invece per Richards, che quando serve fa valere fisico ed esperienza. La gamba c'è, restano da rodare ancora i dettagli.



D'accordo, il Guingamp è poca cosa e solo l'arbitro Eskov tiene vivo il match regalando sul finire delprimo tempo il rigore ai padroni di casa. Ma la Fiorentina gioca in dieci per tutto il secondo tempo, soffre, stringe i denti e porta a casa una vittoria di carattere. Una prova di solidità per la squadra viola, che torna dalla Francia con il bottino pieno e si appresta ad affrontare il Cagliari col morale alto. Con un uomo in più, nella ripresa i francesi fanno la partita e tentano il colpaccio. Montella però corre ai ripari, cambia modulo e si difende a quattro, con umiltà e solidità. La Viola prova ad abbassare il ritmo e fa passare i minuti affidandosi alle ripartenze di Cuadrado per non farsi schiacciare.



Il Guingamp invece è solo Marveaux, che inventa per i compagni. Ma Beauvue e Yatabare non sono all'altezza. Al 78' la traversa salva la squadra di Montella, poi l'arbitro grazia Savic in area. Nel finale i bretoni vanno all'assalto, ma il bunker viuola resiste e la Fiorentina chiude al comando il girone con un turno d'anticipo. Montella può sorridere. E non solo per il risultato. La sua squadra ha carattere.

LE PAGELLE

Babacar 6,5: altro gol e altra prestazione convincente. Riceve pochi palloni giocabili, ma fa sempre valere il fisico. Con la squadra in dieci, fa reparto da solo e tiene palla

Marin 6: inizio col botto, poi il calo. Discreta prestazione che fa ben sperare Montella. Il tedesco vede la porta e ha piedi raffinati, però fisicamente è ancora indietro. Nelle gambe ha solo un tempo

Vargas 6: buone incursioni nel primo tempo, poi nella ripresa è costretto a tirare i remi in barca per l'inferiorità numerica. Da segnalare l'assist per il raddoppio di Babacar. Il piede è sempre quello

Richards 6,5: gara accorta e concreta. Montella lo mette a fare anche il centrale quando serve e sbanda un po', ma in fascia è una sicurezza

Marveaux 7: è l'uomo in più dei francesi. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose, ma predica nel deserto.

Beauvue 5: tante occasioni da gol, tutte sbagliate. Si procura il rigore, ma si butta...

IL TABELLINO

GUINGAMP-FIORENTINA 1-2

Guingamp (4-5-1): Lossl 6; Jacobsen 5,5, Kerbrat 5,5, Sorbon 6, Sankoh 5,5; Yatabaré 6, Diallo 5, Mathis 6, Pied 5,5 (33' st Schwartz 6), Marveaux 7 (45' st Giresse sv); Beauvue 5.

A dips.: Guichard,;Angoua, Baca, Sankharé, Mandanne. All. Gourvennec 5

Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu 6,5; Richards 6,5, Tomovic 6, Basanta 5,5; Kurtic 6, Aquilani 6, Badelj 5,5 (25' st Alonso 6), Lazzari 5,5 (6' st Cuadrado 6), Vargas 6; Marin 6 (6' st Savic 6), Babacar 6,5.

A disp.: Neto, Mancini, Borja Valero, Ilicic. All. Montella 6

Arbitro: Eskov (Rus)

Marcatori: 6' Marin (F), 13' Babacar (F), 44' rig. Beauvue (G)

Ammoniti: Aquilani, Babacar, Savic (F)