Europa League: gli arbitri di Lazio, Fiorentina e Napoli

Sarà il polacco Pawel Gil l'arbitro di Lazio-Rosenborg, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e in programma giovedì alle 19. La Fiorentina, impegnata in casa contro i polacchi del Lech Poznan (ore 19), è stata affidata al direttore di gara lituano Gediminas Mazeika. L'olandese Serdar Gozubuyuk arbitrerà il Napoli che giocherà sul terreno dei danesi del Midtjylland (sfida in programma alle ore 21).