Europa League: Galatasaray-Lazio 1-1, pari prezioso per Pioli

LA PARTITA

Il risultato non è affatto male. Certo è che, per quanto visto a Istanbul, questa Lazio sarebbe potuta tornare a Roma con una vittoria che le avrebbe spianato ancora di più la strada in vista del ritorno, in programma tra una settimana all'Olimpico. I biancocelesti non cominciano benissimo: il Galatasaray è subito aggressivo, il pubblico spinge e la timidezza pare bloccare un po' troppo la banda di Pioli, che non a caso va sotto subito. E' il 12' quando Donk scatta sul filo del fuorigioco e mette al centro per Sabri, che deve solo appoggiare in rete il servizio perfetto del compagno.



Il pericolo, a questo punto, è subire il grande entusiasmo dei turchi, che invece vengono immediatamente sedati da Milinkovic-Savic, bravo a trovare presto l'1-1: il serbo, sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da Biglia, svetta a centro area e infila Muslera con un gran colpo di testa (21'). Tornata in parità, la sfida da qui in avanti pende quasi interamente dalla parte della Lazio, che resta ordinata e in equilibrio; soprattutto i biancocelesti provano a colpire sulle fasce e ancora di più con gli inserimenti dei centrocampisti. Parolo, al 34', chiama Muslera a un super intervento mentre nella ripresa è Milinkovic-Savic a sfiorare il bis in due occasioni (77' e 85'), ma la Lazio non riesce mai a passare nonostante il grande sforzo. Lo spirito per raggiungere gli ottavi, comunque, è esattamente quello mostrato questa sera.