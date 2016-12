Europa League: Fiorentina-Siviglia 0-2, spagnoli in finale

LA PARTITA

Sorpresa nell'undici titolare della Fiorentina: Montella lascia in panchina Mario Gomez e schiera Ilicic nel tridente con Joaquin e Salah. La squadra viola è chiamata all'impresa dopo lo 0-3 dell'andata in Spagna ma l'inizio è da brividi: angolo per il Siviglia con palla che attraversa tutta l'area ma nessun giocatore di Emery riesce nella deviazione vincente. Pronta reazione dei padroni di casa ma mancano sia la mira che un po' di fortuna: ci provano Borja Valero (conclusione alta), Salah (tiro murato) e Pizarro con un tiro dalla distanza deviato in angolo. Al minuto 17' la Fiorentina ha l'occasionissima per passare e far partire la rimonta ma il portiere Rico compie un vero miracolo su colpo di testa di Gonzalo Rodriguez sugli sviluppi di un angolo. Passano 5' e sul Franchi cala il gelo: fallo di Pizarro su Vidal da posizione interessante. Sugli sviluppi della punizione Savic perde il confronto con Bacca, che batte Neto. Ancora 5' e arriva la seconda tegola per la Fiorentina. Sempre da una punizione, svarione della difesa viola e Carriço firma il raddoppio. Coke fallisce il tris poi nel finale di tempo lampi viola con Salah (tiro a giro fuori) e Ilicic (punizione alta). Il Franchi è deluso.



Via nella ripresa e Montella fa entrare Pasqual per Basanta. Con orgoglio la Fiorentina parte in avanti. Al 7' Rico dice no a Salah con un grande intervento, Ilicic non riesce a intervenire sulla ribattuta. La replica del Siviglia con Bacca, Gonzalo Rodriguez salva. La serata viola è davvero storta perché al 22' l'arbitro Skomina assegna un rigore per fallo di Krychowiak su Pizarro e Ilicic dal dischetto spara altissimo. E dagli spalti arrivano applausi ironici. Dentro Badelj per Mati Fernandez. E proprio Badelj serve un bel pallone a Ilicic ma Rico c'è sempre. Il finale non ha più nulla da dire. Dalla Fiesole partono anche gli olè. Poi fischi. L'addio all'Europa è amarissimo. Festeggia il Siviglia, che conquista la seconda finale consecutiva di Europa League.



LE PAGELLE

Rico 7 - Doppio miracolo prima su Gonzalo Rodriguez e poi su Salah. E nel finale è ancora lucido su Ilicic.



Salah 5,5 - Un lampo e poco altro nella prestazione dell'egiziano che ha incantato Firenze.



Ilicic 5 - Montella lo preferisce a Gomez ma lo sloveno delude. Mira sbagliata e un rigore da dimenticare.



Savic 4 - Si perde Bacca sul primo gol. Da lì in avanti sono solo sbavature.



Basanta 4 - Rischia subito tantissimo commettendo fallo in area su Vidal. Sbanda insieme a tutta la retroguardia viola in occasione del primo gol, liscia clamorosamente il pallone nel 2-0 del Siviglia.



IL TABELLINO

Fiorentina-Siviglia 0-2

Fiorentina (4-3-3): Neto 5,5; Savic 4, Basanta 4 (1' st Pasqual 5,5), G Rodriguez 5,5, Alonso 5; Borja Valero 5 (40' st Lazzari sv), Pizarro 5, Mati Fernandez 5 (22' st Badelj 5,5); Joaquin 5, Ilicic 5, Salah 5,5. A disposizione: Tatarusanu, Bernardeschi, Aquilani, Gomez. All.: Montella 5.

Siviglia (4-2-3-1): Rico 7; Coke 6,5, Carriço 7, Kolodziejczak 6, Tremoulinas 6; Mbia 6,5, Krychowiak 6,5; Aleix Vidal 7, Banega 7 (10' st Iborra 6), Vitolo 6,5 (29' st Reyes 6); Bacca 7 (25' st Gameiro 6). A disposizione: Beto, Navarro, Figueiras, Suarez. All.: Emery 7.

Arbitro: Skomina (SLO)

Marcatori: 22' Bacca, 27' Carriço

Ammoniti: Pizarro, Savic, Borja Valero (F), Banega (S)

Note: al 22' st Ilicic (F) sbaglia un rigore