12 marzo 2015 Europa League, Fiorentina-Roma 1-1: Keita risponde a Ilicic Alla Viola non basta un super-Neto che para un rigore a Ljajic nella ripresa. La qualificazione si decide tra 7 giorni all'Olimpico di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:56 - Nell'andata degli ottavi di Europa League, Fiorentina e Roma pareggiano 1-1 e rimandano il discorso qualificazione all'Olimpico tra 7 giorni. Nel 1° tempo viola in vantaggio al 17' con una perla di Ilicic che la mette sotto l'incrocio. Ljajic si divora il pari nel finale di tempo, ma fa peggio nella ripresa, quando si fa parare un rigore da Neto al 15'. La Fiorentina paga cara la disattenzione su corner al 32': Keita salta tutto solo e batte Neto.

LA PARTITA

Questa Roma non sa più vincere e colleziona l'ennesima pareggio, ma questa volta per Garcia è oro che cola, visto che tra sette giorni all'Olimpico i giallorossi hanno il vantaggio del fattore del campo e del golletto segnato in trasferta che di questi tempi male non fa. La zuccata di Keita è una manna dal cielo, per una squadra in preda alle sue insicurezze e che è anche davvero sfortunata, visto che nel primo tempo perde De Rossi e Manolas nel giro di qualche minuto e Ljajic sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare. Montella, invece, mastica amaro, perché la sua Fiorentina nel primo tempo gioca meglio e nella ripresa commette qualche disattenzione di troppo: subisce un paio di infilate centrali e poi si dimentica di Keita che salta tutto solo e segna il gol che gela il Franchi e che rende più complicata la sfida del ritorno.

Alla vigilia Montella scherzando (ma non troppo) aveva detto che delle tre prime punte in rosa ne aveva solo mezza (Babacar), evidenziando come il senegalese non fosse al meglio perché reduce da infortunio. Dentro allora Ilicic come falso nove, ma bomber vero, visto che è suo lo splendido gol all'incrocio che sblocca la gara dopo 17'. La Roma, che già attraversa un momento no e fatica a creare gioco, è anche sfortunata, perché Garcia nel giro di pochi minuti perde prima De Rossi e poi Manolas. Dopo 26' Garcia è costretto a giocarsi già due sostituzioni: dentro Pjanic e Astori. La prima mezzora è di marca viola e la Roma ci capisce ben poco, poco dinamica e che non riesce mai a sfondare in velocità. Il solo Ljajic ha motivazioni extra in quanto ex e si dà da fare. I giallorossi vengono fuori solo nel finale ed è proprio il serbo a divorarsi il gol del pari calciando alto da pochi passi dopo che una respinta di Neto su Florenzi partito in leggero offside.

Nella ripresa la Fiorentina prende fiato e si distrae un po', come quando Iturbe sfonda centralmente e viene messo giù da Neto in area. L'arbitro concede il rigore tra le proteste generali, quelle viola per il rigore concesso e quelle giallorosse per la mancata espulsione del portiere. Il portiere brasiliano ipnotizza l'ex Ljajic. Ancora centralmente arriva un grosso spavento per Neto, costretto a uscire a valanga fuori area su Nainggolan lanciato a rete. Un doppio campanello d'allarme per i toscani, un po' troppo svagati e che subiscono il pareggio al 32': Keita spinge leggermente Alonso e salta tutto solo in area, mettendo alle spalle di Neto. La Viola accusa il colpo, l'ingresso di Babacar non aumenta il peso offensivo e Iturbe potrebbe segnare il gol del 2-1 su svarione di Tomovic. Sarebbe stato troppo. Tra sette giorni all'Olimpico il secondo round: ne resterà una sola.



LE PAGELLE

Neto 7,5 - Da epurato a eroe: il portiere brasiliano è super su Florenzi e Ljajic, ma nulla può su Keita.

Ilicic 7 - Gioca solo perché Babacar non è al meglio e segna un gol stupendo e pesante.

Alonso 5 - Si fa spostare troppo facilmente da Keita e il maliano è libero di colpire solo soletto di testa e battere Neto.

Keita 7 - Corre e lotta per due e ci mette anche la testa al momento giusto. E Garcia ringrazia.

De Rossi 5 - Serata da dimenticare: perde palla sul gol di Ilicic e poi si fa anche male. Una ventina di minuti da incubo.

Ljajic 4,5 - E' il più intraprendente nel primo tempo, ma sbaglia proprio tutto: si divora un gol nella prima frazione e si fa ipnotizzare da Neto nella ripresa.







IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 1-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 7,5; Tomovic 5,5, Rodriguez 6, Basanta 6, Alonso 5; Badelj 6, Pizarro 6 (46' Mati Fernandez 5,5), Borja Valero 6 (27' st Aquilani 5,5); Joaquin 5,5, Ilicic 7 (36' st Babacar sv), Salah 6,5. A disp.: Lezzerini, Richards, Pasqual, Vargas. All.: Montella 6

Roma (4-3-3): Skorupski 6; Torosidis 6, Manolas 6 (26' Astori 6), Yanga Mbiwa 6, Holebas 6; Nainggolan 6,5, De Rossi 5 (23' Pjanic 5,5), Keita 7; Florenzi 5,5, Ljajic 4,5 (30' st Gervinho sv), Iturbe 6. A disp.: De Sanctis, Cole, Verde, Doumbia. All.: Garcia 6

Arbitro: Lahoz (Spa)

Marcatori: 17' Ilicic (F), 32' st Keita (R)

Ammoniti: Nainggolan (R), Pizarro, Alonso, Ilicic, Neto, Badelj (F)

Espulsi: -

Note: al 15' st Neto para un rigore a Ljajic