Europa League, Fiorentina ripresa due volte dal Basilea

LA PARTITA

Il più arrabbiato di tutti è sicuramente Paulo Sousa. Aveva preparato meticolosamente questa sfida contro il passato, facendo risposare tanti giocatori con l'Empoli e impostando la solita partita d'attacco. Ma il tecnico portoghese non poteva prevedere la mancata assegnazione di un rigore netto a inizio partita e lo scatto di nervi di Roncaglia che lascia i viola in 10 per sessantacinque minuti. A quel punto la solita grande prestazione di Borja Valero e Kalinic e la doppietta di Bernardeschi vengono equilibrate da un Basilea poco più che sufficiente, messo sotto nel gioco anche per larghi tratti del secondo tempo e che trova di nuovo in Elneny lo stoccatore giusto per affossare i sogni viola.

Certo, in casa contro il Belenses basterà un pari per approdare ai sedicesimi ma sta di fatto che Sousa sognava lo sgambetto alla sua ex squadra. Può comunque essere soddisfatto della prova dei suoi, che hanno retto finché hanno potuto, guidati dal centrocampo e dalla leadership di Gonzalo Rodriguez. Una prova di maturità anche in ambito europeo nel primo pareggio in questa edizione di Europa League.

Come da copione, la Fiorentina prende subito in mano la partita. Questione di atteggiamento, di qualità tecnica e di momento stagionale, con il Basilea che viene da due ko in campionato. Gli svizzeri si schierano con il 4-4-2 ma in fase difensiva la difesa si trasforma a 5 per contenere Ilicic e Bernardeschi che non danno punti di riferimento. Proprio l'italiano è la variabile che più infastidisce la difesa del Basilea. Al 6' scalda le mani di Vailati, al 23' approfitta di un lancio magistrale di Borja Valero per fare 0-1. Tutto bene? Non per Roncaglia che si esibisce nel remake dell'andata, venendo espulso per una brutta (e inutile) gomitata su Embolo. I rossoblù riprendono animo più per la superiorità numerica che altro, mentre Sousa prende tempo per decidere cosa fare. Con Tomovic per Ilicic e il 4-4-1, i viola trovano nuove certezze e anche il raddoppio: se è Bernardeschi a entrare ancora nel tabellino, pregevole è il lavoro di Kalinic in assistenza. Peccato che al 40' Suchy accorci le distanze approfittando della respinta miracolosa di Sepe sul colpo di testa di Embolo (forse partito in leggero fuorigioco).

La Fiorentina nella ripresa si appoggia al gran lavoro di Kalinic, che si prende a sportellate con Suchy e guadagna falli a ripetizione. Marcos Alonso spera di chiudere il match ma la sua punizione esce un metro larga, dall'altra parte Elneny chiede invano un calcio di rigore ma medita vendetta. La partita inizia ad incattivirsi, il pubblico accusa i viola di simulazione e l'arbitro non riesce a prendere in mano la situazione: Sousa, mai così agitato, se la prende col quarto uomo mandando anche un messaggio ai suoi, non mollate un centimetro. Peccato che Elneny - ancora lui - quando vede viola scalda il piede, questa volta recupera palla al limite dell'area e pareggia con un destro che si infila alla sinistra di Sepe. Gli svizzeri quasi non ci credono ma il pari basta per la qualificazione, così abbassano i ritmi. Sousa tenta la carta Babacar ma non c'è più tempo, per la qualificazione se ne riparla tra due settimane.