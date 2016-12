Europa League: Fiorentina-Qarabag 5-1, è festa nel segno di Baba-Kalinic-Zarate

Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 1 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 2 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 3 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 4 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 5 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 6 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 7 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 8 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 9 di 24 Afp Afp Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 10 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 11 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 12 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 13 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 14 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 15 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 16 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 17 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 18 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 19 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 20 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 21 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 22 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 23 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League 24 di 24 LaPresse LaPresse Fiorentina-Qarabag, le immagini della sfida di E. League leggi dopo slideshow ingrandisci

LA PARTITADopo il pareggio in Grecia a reti bianche contro il Paok, la Fiorentina non può sbagliare e al Franchi deve conquistare i tre punti contro il Qarabag, formazione azera sconosciuta fino al 2014 quando affrontò l'Inter nella fase a gironi sempre di Europa League. Sousa, come al debutto, si affida alle due punte, Babacar e Kalinic, per sfondare il muro azero. Si rivede in panchina Vecino, mentre a centrocampo c'è una chance per Cristoforo. La squadra di Gurbanov ha vinto gli ultimi tre campionati nazionali e ora è attualmente terza dopo sei giornate, mentre al debutto in Europa ha pareggiato per 2-2 in casa contro lo Slovan Liberec. Il punto debole è senza dubbio la difesa, mentre dal centrocampo in su il tasso qualitativo sale: i vari Michel, Richard Almeida, Quintana e Reynaldo possono creare grattacapi.



L'inizio è di quelli che non ti aspetti, con il Qarabag che per 20' mette in seria difficoltà una Viola lenta nella manovra e che non riesce mai a innescare i due attaccanti e che soffre oltre misura le ripartenze dei volenterosi azeri. Piovono fischi sui ragazzi di Sousa quando uno dopo l'altro Quintana, Almeida e Ismayilov (traversa) fanno vedere le streghe a Tatarusanu. Per il primo acuto dei toscani bisogna aspettare il minuto 25, quando Kalinic allarga per Maxi Olivera, ma Babacar manca l'impatto vincente sul cross del terzino uruguayano. Alla mezzora l'episodio che cambia in modo definitivo l'inerzia del match, quando Yunuszada viene espulso per aver fermato con la mano un'azione di Kalinic involato verso la porta. Sulla susseguente punizione di Bernardeschi, Sehic si salva in tuffo, ma poi crolla sotto i colpi della coppia d'oro Babacar-Kalinic. Nel finale di primo tempo la Fiorentina si scatena e passa al 39': punizione di Kalinic, Sehic respinge, Babacar in acrobazia segna, ma c'è Sanchez in fuorigioco che impalla il portiere azero. Per l'arbitro però è tutto regolare. Dopo un'altra bella parata su Bernardeschi, Sehic non può nulla su Kalinic (servito di tacco da Cristoforo) e in pieno recupero è costretto a recuperare il terzo pallone da in fondo la rete quando Kalinic serve a Babacar un delizioso pallone solo da depositare alle spalle del numero 1 azero.



La Fiorentina esce dagli spogliatoi poco concentrata e concede a Reynaldo due chance per il gol della bandiera. Un paio di urlacci di Sousa risvegliano l'attenzione di Tomovic e compagni e per Sehic la serata si fa ancora più difficile. Il portiere del Qarabag è bravo a dire no in uscita su Kalinic, poi è miracoloso su colpo di tacco del croato e fortunato sulla stessa azione quando Vecino prende traversa e palo. Sousa regala minuti anche a Chiesa e Zarate e l'argentino, appena entrato, trova il poker grazie all'unica sbavatura del povero Sehic. Un gol da libro Cuore, con dedica alla moglie operata per un tumore al seno. Ha voglia di spaccare il mondo il numero 7, per lasciarsi alle spalle settimane di angoscia. E' suo il pokerissimo su punizione che gli vale la doppietta personale. Nel recupero il gol del bandiera di Ndlovu serve solo per gli almanacchi e per far arrabbiare Paulo Sousa. Con questa vittoria la Fiorentina si porta in testa al girone insieme ai greci del Paok ma, nonostante i 5 gol, non sono tutte rose e fiori. I primi 20 minuti sotto ritmo e im balia degli azeri non possono far dormire sonni tranquilli all'allenatore lusitano.