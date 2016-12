Europa League: Fiorentina-Paok 1-1, Pasqual regala i sedicesimi ai viola

00:37 - La Fiorentina raggiunge il primo obiettivo stagionale e, grazie all'1-1 interno con il Paok Salonicco, si qualifica per i sedicesimi di Europa League. I viola dominano il primo tempo, ma Gomez, tornato titolare dopo un mese e mezzo, sbaglia due gol clamorosi davanti al portiere. Nella ripresa i greci crescono e vanno in vantaggio all'81' con Martens. Ma nel finale Pasqual, con una splendida punizione, ristabilisce la parità. Ottimo spezzone di Marin.



LA PARTITA

Rischiava di finire male. Più per i propri demeriti che per i reali meriti dell'avversario. Ma il fulmine di Pasqual sotto l'incrocio regala alla Fiorentina e Vincenzo Montella il pass per la seconda fase di Europa League. Adesso la squadra viola potrà dedicarsi ad altro. Ad esempio, dovrà cercare di riprendere la corsa in campionato. O, priorità assoluta, dovrà concedere spazio e fiducia a Mario Gomez, che, al rientro da titolare dopo tempo immemore, riparte da dove aveva lasciato: i gol sbagliati. Mario se ne divora due nel primo tempo, uno nel finale, dopo il vantaggio ospite. Ma è partecipe e gioca più di novanta minuti. Oltre le più rosee aspettative per chi cerca di tornare in condizione dopo i soliti problemi muscolari. Le attenzioni del Franchi erano tutte per lui, ma anche la squadra si lascia guardare per tutto il primo tempo.

Lo smoking (cit. David Pizarro) rimane negli spogliatoi. I giocatori lottano, si sporcano i gomiti, cercano il gol con cattiveria e senza effetti speciali. Montella rinuncia inizialmente a Borja Valero. In mezzo al campo, oltre all'estro di Pizarro, restano Kurtic e Lazzari, che non sono esattamente due direttori d'orchestra. Gli esterni – Vargas e Cuadrado – si accendono a intermittenza. La Fiorentina non fa la Fiorentina, ma la faccia è quella giusta. I palloni recapitati in area a Gomez sono tanti e si perdono nel nulla. Nel finale di primo tempo anche Cuadrado va in fuga per la vittoria, ma anziché battere il portiere, decide di apparecchiare ancora per l'ariete tedesco, che non arriva all'appuntamento. Quattro palle gol non bastano. I viola dominano, il Paok non si vede e se ne sta negli ultimi quaranta metri, sperando che gli altri concedano qualcosa. Non avviene quasi mai e Tatarusanu corre un solo pericolo in tutto il primo tempo. Pereira va via con un guizzo e spedisce fuori da discreta posizione.

Nell'intervallo i greci fanno un cambio – Maduro per Pereira – e riempiono gli spazi. Ogni tanto provano a ripartire e giochicchiare, quasi per giustificare il primo posto in campionato, a +5 sull'Olympiacos. Montella concede il palcoscenico a Marko Marin, che in questa stagione era ancora fermo ai 12 minuti di Salonicco. E il ragazzo, ex Werder e Chelsea, ha un impatto positivo. La prima apertura è per Cuadrado, che dopo cinquanta metri di folle corsa viene ripreso da Tziolis prima del tiro. Il secondo filtrante è per Pizarro, che mette Gomez davanti alla porta (Supermario è fermato da una trattenuta). Il gol è nell'aria, ma poi arriva la doccia fredda. Gonzalo Rodriguez e Basanta, poco sollecitati fino a quel momento, concedono il fianco a Golasa. Il calciatore israeliano sfonda a destra, tocca in mezzo e raggiunge – via Athanasiadis – il liberissimo Martens, che sigilla l'1-0. Gomez ha ancora tempo per un errore clamoroso, poi Pasqual fa giustizia con una impeccabile punizione mancina. La sconfitta sarebbe stata davvero troppo.



LE PAGELLE

Gomez 5 - Impegno lodevole ma sbaglia troppo. Prima con la volée, poi in tuffo di testa. Infine un rigore in movimento. Un paio di annetti fa sarebbe stata tripletta facile. Deve scrollarsi di dosso gli ultimi mesi trascorsi in infermeria

Marin 6,5 - Il suo ingresso è illuminante. La Fiorentina era in calo e improvvisamente si sveglia. Adesso deve giocare e ritrovare i numeri. Questo era solo un antipasto

Pizarro 7 - Tocca una miriade di palloni nel primo tempo. La manovra viola dipende solo da lui. Guida la carica anche nel secondo, si fa notare in fase di rifinitura

Cuadrado 6,5 - Si accende a intermittenza e, quando lo fa, è devastante. Cerca di spiazzare i reparti avversari accentrandosi. Manca un po' in fase di finalizzazione

Pasqual 7 - Commette qualche imprecisione nella fase iniziale, non attacca come al solito. Ma quel gol è una gemma che vale la qualificazione



IL TABELLINO

FIORENTINA-PAOK SALONICCO 1-1

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu 6; Tomovic 5,5 (41' st Babacar sv), Rodriguez 5,5, Basanta 5,5, Pasqual 7; Kurtic 5,5, Pizarro 7, Lazzari 6 (12' st Marin 6,5); Cuadrado 6,5, Gomez 5, Vargas 6 (25' st Borja Valero 6). A disp.: Neto, Alonso, Mancini, Badelj. All. Montella 6,5

Paok Salonicco (4-3-3): Glykos 7; Kitsiou 5,5, Vitor 6, Katsikas 6, Spyropoulos 5,5 (45' st Tzavellas sv); Tzandaris 5,5, Tziolis 6,5; Salpingidis 5,5 (26' st Martens 6,5), Golasa 6,5, Pereira 6 (1' st Maduro 6); Athanasiadis 6. A disp.: Itandje, Kostantinidis, Pozatzdis, Koulouris. All. Anastasiadis 6

Arbitro: Delferiere (Bel)

Marcatori: 36' st Martens (P), 43' st Pasqual (F)

Ammoniti: Kitsiou (P)

Espulsi: -