Europa League: Fiorentina-Dinamo Minsk 1-2, viola sottotono

00:45 - Nell'ultimo match della fase a gironi d'Europa League, la Fiorentina - già qualificata come prima del proprio gruppo - perde in casa contro la Dinamo Minsk dopo un match sottotono. Al Franchi finisce 2-1 per i bielorussi, che sbloccano la gara con Kontsevoi (39') e trovano il bis grazie al gol di Nikolic (55'). La squadra di Montella cambia ritmo solo nel finale e accorcia le distanze con Marin (87'). Veretilo (Dinamo Minsk) espulso al 92'.

LA PARTITA

Con la qualificazione e il primo posto già in tasca, la Fiorentina si riposa con la Dinamo Minsk e chiude con un innocuo k.o. l'ultimo match della fase a gironi. Una prestazione pigra, distratta, svogliata. Comprensibile per certi versi, visto che il match non aveva alcun significato per la classifica. Ingiustificabile per altri, dato che Montella dà spazio a molte seconde linee, per le quali poteva essere l'occasione buona per mettersi in mostra. E invece i bielorussi - ultimi nel gruppo K e ancora a secco di vittorie prima di stasera - passano per 2-1 e si congedano dall'Europa con una prova di grande orgoglio.



Montella si concede un ampio turnover per preservare ogni energia in vista del campionato. In difesa si rivede Richards, a centrocampo giocano Kurtic, Badelj e Lazzari. Una mediana inedita, che infatti ha molta polvere addosso e poca intensità da offrire, ad eccezione di qualche iniziativa firmata Kurtic. In campo, anche se per poco, ci sono però i due big della Viola: Cuadrado e Gomez. Il colombiano, squalificato domenica, appare poco concentrato e viene sostituito dal tecnico dopo soli 24 minuti, mentre il tedesco cede il posto a Ilicic dopo un primo tempo grigio.



La Dinamo, che chiude in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Veretilo a tempo scaduto, onora l'impegno come se in palio ci fossero punti preziosi. Il 4-2-3-1 dei bielorussi è compatto, vivo, con le giuste distanze tra i reparti anche se dietro si scricchiola ogni volta che la Fiorentina accenna una timida pressione. Il vantaggio è firmato Kontsevoi, che al 39' viene servito sul filo del fuorigioco e batte Tatarusanu con un bel destro al volo. Il bis, in contropiede, ha il marchio di Nikolic ma è frutto di una straordinaria azione collettiva, iniziata da Dja Djedje e rifinita da Adamovic. La Viola, che rientra in gara quando ormai è troppo tardi, scopre il talento del 17enne Minelli: suo il raffinato assist per la rete di Marin (87') e sue le giocate più entusiasmanti di tutta la partita. L'unica nota interessante di una serata a cui la Fiorentina non ha voluto dare un senso.

LE PAGELLE



Minelli 7 - Talento puro, classe 1997. Entra per Cuadrado e subito sfiora il gol con un bel destro. Fresco e rapido, non si limita alle giocate semplici ma cerca più volte di fare la differenza. Come a tre minuti dal termine: doppio passo da sinistra e assist per Marin, che appoggia a porta vuota.



Richards 6 - Sembra recuperato dal punto di vista fisico: potrebbe fare parecchio comodo a Montella.



Badelj 5 - Lentissimo in mezzo al campo, non fa girare la squadra in alcun modo.



Vargas 5 - Largo a sinistra, non salta mai l'uomo e nemmeno cambia mai passo. Spreca una buona occasione per recuperare posizioni nelle gerarchie di Montella.

IL TABELLINO



FIORENTINA-DINAMO MINSK 1-2

Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu 6; Richards 6, G. Rodriguez 5,5 (14' st Pizarro 6), Tomovic 5; Cuadrado 5,5 (24' Minelli 7), Kurtic 6, Badelj 5, Lazzari 5, Vargas 5; Marin 6, Gomez 5,5 (1' st Ilicic 5,5).

A disp.: Lezzerini, Mancini, Bangu, Alonso. All.: Montella 5,5

Dinamo Minsk (4-2-3-1): Gutor 6; Veretilo 6, Politevich 6, Kontsevoi 7, Molosh 6; Voronkov 6,5 (33' st Udoji sv), Simovic 6; Stasevich 6, Nikolic 7, Dja Djedje 6,5 (47' st Karpovich sv); Adamovic 6,5 (23' st Bykov 6).

A disp.: Ignatovich, Bangura, Yarotski, Diomande. All.: Zhuravel 6,5

Arbitro: Balaj (Romania)

Marcatori: 39' Kontsevoi (D), 10' st Nikolic (D), 42' st Marin (F)

Ammoniti: Gutor (D); Kurtic (F)

Espulsi: Veretilo (D) al 47' st per doppia ammonizione