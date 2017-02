Europa League: Fiorentina-Borussia M. 2-4, viola eliminati

Alla Fiorentina non è bastato l'1-0 in Germania per passare i sedicesimi di finale di Europa League. Il Borussia Moenchengladbach vince 4-2 e si qualifica per gli ottavi. Incredibile l'andamento del match del Franchi: Viola avanti 2-0 (Kalinic al 15' e Borja Valero al 28'), poi Stindl fa tripletta in 11' a cavallo dei due tempi e Christensen trova il poker dopo un'ora di gioco. Traversa di Ilicic nell'assalto finale.