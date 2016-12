Europa League: Feyenoord-Roma 1-2, giallorossi agli ottavi

00:20 - Una grande Roma supera 2-1 il Feyenoord e si qualifica per gli ottavi di finale d'Europa League. A Rotterdam, i giallorossi sbloccano la partita con Ljajic (47') ma vengono raggiunti da Manu (57'), a segno subito dopo la ripresa del match, sospeso 18 minuti per lancio d'oggetti dei tifosi olandesi. A decidere la sfida è Gervinho, che trova il gol al 60'. I padroni di casa restano in 10 uomini dal 54' per l'espulsione di Te Vrede.

LA PARTITA

Temevano la vendetta e vendetta è stata. Sul campo, a Rotterdam, nella loro tana. Nessun coltello, nessun bastone. Solo testa e tanto, tantissimo cuore. Oltre ai gol di Ljajic e Gervinho, che spediscono la Roma agli ottavi e sbattono fuori il Feyenoord dall'Europa. Succede di tutto, in Olanda. Soprattutto, purtroppo, sugli spalti. Perché, dopo aver devastato il centro di Roma una settimana fa, i tifosi olandesi pensano bene di dare sfogo alla follia anche questa sera: prima, al 38', lanciando una banana gonfiabile a Gervinho; poi, al 55', provocando la temporanea sospensione del match con una fitta pioggia d'oggetti in campo, scatenatasi subito dopo l'espulsione di Te Vrede. Al termine di una giornata nella quale, uno a uno, ogni sostenitore giallorosso sbarcato in Olanda è stato schedato e perquisito. Tutti trattati come criminali quando invece, poco dopo, i veri criminali hanno potuto colpire indisturbati. Ancora una volta.



La tensione che per giorni ha circondato questa sfida, inevitabilmente, si ripercuote sul terreno di gioco. E' una battaglia tutta fisico e nervi, che la Roma fa sua perché riesce a non perdere mai la lucidità. I primi dieci minuti, come prevedibile, sono tutti del Feyenoord, che con l'aiuto del pubblico aggredisce come una furia provando a intimorire la banda di Garcia. Che invece tiene alta la testa, determinata a ribaltare l'1-1 dell'andata, senza la minima paura. I giallorossi, svanito lo sfogo del Feyenoord, salgono di giri all'istante: Totti, con un tocco sotto geniale, sfiora lo 0-1 al 15' e poi, di destro, colpisce il palo esterno su punizione (18'). La terza chance capita a Pjanic (occasione fallita da pochi passi al 37'), mentre Ljajic non perdona al primo minuto di recupero: su cross da destra di Torosidis, il serbo ci arriva al volo, di sinistro, e infila Vermeer proprio di fronte agli ultras olandesi.



La gara, per la Roma, sembra imboccare una dolce discesa in apertura di ripresa, quando Te Vrede viene espulso per un fallo su Manolas (54'). Un intervento decisamente duro, ma il rosso diretto appare un po' eccessivo e provoca l'assurda reazione dei tifosi di casa, che danno vita a un fitto lanco d'oggetti che costringe l'arbitro a sospendere la gara per 18 minuti. La pausa raffredda le gambe dei giallorossi, che alla ripresa si fanno trovare impreparati e subiscono l'1-1: Manolas sbaglia un rinvio, la difesa si apre e il neo entrato Manu fa secco il povero Skorupski, bersagliato dagli olandesi per tutto il secondo tempo. La Roma, a questo punto, è brava a rimanere tranquilla, con i nervi saldi, consapevole delle proprie possibilità visto anche l'uomo in più. Tanto che, 180 secondi più tardi, Torosidis pennella un cross per Gervinho, che brucia i due centrali del Feyenoord e marchia il gol-qualificazione. Per il nostro calcio significa una cinquina da sogno agli ottavi di finale: l'Italia, cara Europa, è tornata.

LE PAGELLE



Ljajic 7,5 - La Roma in avvio fatica a tenere palla e lui, intelligentemente, si abbassa a centrocampo per dare una mano. Poi torna sulla fascia e crea parecchio imbarazzo alla difesa olandese, che non lo vede proprio in occasione dello 0-1.



Torosidis 7 - Bene dietro, dove controlla con autorità. Ancora meglio davanti, perché confeziona i due assist decisivi.



Totti 7 - Dà l'esempio a tutti i compagni con una prova lucida, concreta, importante. Alterna lampi di genio a giocate pratiche, per due volte va pure vicino al gol.



Manolas 5 - Il clima infuocato non lo aiuta perché, quando la sua testa si scalda, rischia di combinare guai. Grave l'errore che costa l'1-1.

IL TABELLINO



FEYENOORD-ROMA 1-2

Feyenoord (4-3-3): Vermeer 6; Boulahrouz 5,5 (10' st Manu 6,5), Van Beek 5,5, Kongolo 5, Nelom 5,5; El Ahmadi 5,5, Clasie 6, Toornstra 6; Karsdorp 6,5, Kazim-Richards 6 (30' st Te Vrede 5), Vilhena 5,5 (39' st Achahbar sv).

A disp.: Mulder, Mathijsen, Boetius, Woudenberg. All.: Rutten 5,5

Roma (4-3-3): Skorupski 6,5; Torosidis 7, Manolas 5, Yanga-Mbiwa 5,5, Holebas 6; Pjanic 6 (29' st Nainggolan 6), De Rossi 6,5, Keita 6; Gervinho 6,5, Totti 7 (37' st Paredes sv), Ljajic 7,5 (29' st Iturbe 6).

A disp.: De Sanctis, Astori, Cole, Verde. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Tupin (Francia)

Marcatori: 47' Ljajic (R), 12' st Manu (F), 15' st Gervinho (R)

Ammoniti: Boulahrouz, Clasie (F); Torosidis, Paredes (R)

Espulsi: 9' st Te Vrede (F) per gioco violento