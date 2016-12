Europa League, ecco le liste: Inter senza Gabigol, Joao Mario, Kondo e Jovetic

Chiuso il mercato , le quattro squadre italiane in Europa League hanno stilato le liste Uefa. Come previsto, a causa del Fair Play, l'Inter ha dovuto tagliare dall'elenco quattro big: Kondogbia, Jovetic, Gabigol e Joao Mario. Per la Roma invece dentro Rüdiger, fuori Lobont e Mario Rui. La Fiorentina ha escluso Diks, Hagi e Toledo.